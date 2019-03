Chelsea - Dynamo Kiev 3-0

Maurizio Sarri oppnådde akkurat det han ville med torsdagens åttedelsfinale i Europaligaen. Hans Chelsea-mannskap dominerte mot Dynamo Kiev og vant 3-0

Willian: – Et vakkert mål

Samtidig fikk italieneren hvilt flere av sine mest sentrale spiller etter et tett kampprogram de siste ukene.

Ekstra gledelig for fansen var det at supertalentet Callum Hudson-Odoi (18), som kom innpå og fikk et drøyt kvarters spilletid, scoret kampens siste mål etter målgivende pasning av Ruben Loftus-Cheek, et annet resultat at klubbens akademisatsing.

En annen snakkis blir uten tvil Willians frisparkscoring. I Champions League i 2015 scoret brasilianeren på et frispark fra samme sted på nesten identisk vis mot nettopp Dynamo Kiev.

– For å være ærlig, så tenkte jeg på det da jeg skulle ta frisparket, sier en smilende Willian etter kampen.

– Det var et spesielt og vakkert mål, men viktigere var de tre målene vi scoret. Vi er halvveis på veien til neste runde.

Sammenlign frisparkperlene mot Dynamo Kiev i videovinduet øverst på siden!

11 - Since his Chelsea debut in September 2013, Willian has scored 11 direct free-kick goals in all competitions, more than any other Premier League player. Lethal. #CHEDYN #UEL pic.twitter.com/uw1IPDMup2 — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2019

Pedro i form

Blant de som startet for et reservepreget Chelsea, var Pedro. Spanjolen var i glitrende slag og stod for kampens første scoring da han kombinerte på lekent vis med Olivier Giroud. Den franske spissen ble spilt opp av Pedro, dro ballen lekkert med hælen gjennom beina til sin oppasser og på et sølvfat til Pedro. Han var iskald da satte inn 1-0-ledelse for blåtrøyene.

Chelsea var mange hakk over Dynamo Kiev i den første omgangen, og det var smått utrolig at lagene gikk til pause med det ene målet.

For Pedro kunne fort ha scoret hat trick hadde det ikke vært for en svak avslutning og en strålende redning av Dynamo Kiev-keeper Denys Boyko på to store sjanser.

Men seieren var aldri truet. De tilreisende bydde ikke på problemer for Chelsea-forsvaret, og da Willian hamret inn et briljant frispark i krysset, var det ingen tvil.

Chelsea kontrollerte kampen og i det siste ordinære spilleminutt fikk fansen enda en stor grunn til å juble. Stortalentet Callum Hudson-Odoi ble assistert av Ruben Loftus-Cheek da han satte inn 3-0 for vertskapet, som dermed tar med seg et strålende utgangspunkt til neste ukes returoppgjør i Kiev.