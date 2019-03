– Det er jo et håp. Jeg har stor tro på det norske samfunnet. Jeg har stor tro og tillit til det, og det vil jeg ikke miste.

For første gang ser og hører faren til en norsk kvinne som har klart å komme seg ut av IS-kontrollert område, barnebarna på opptaket.

Faren gråt da TV 2 torsdag viste ham intervjuet med datteren.

Kvinnen har fått sine to barn i Syria. Etter at hennes norske mann døde, giftet hun seg på nytt. Hun har blitt værende hos terrorhæren IS, selv om hun hevder at hun ville hjem til Norge fra første stund.

– Er ikke en av dem

– Det er klart at det ikke er lett, sier faren mens han ser på opptakene som er gjort i Baghouz i Syria.

Han mener datteren fortjener en ny sjanse, og hevder at hun ikke reiste til Syria for å krige. Ifølge faren betalte han nå 2500 dollar for å få datteren ut av IS-kontrollert område.

– Hvis man gjør noe galt, må man kunne si: «Beklager, jeg har gjort en tabbe.» Det bør ikke være vanskelig, sier faren til TV 2.

– Men når man reiser for å bli en del av verdens verste terrororganisasjon, holder det kanskje ikke å si sorry da?

– Det er ikke ... Hun har ikke gjort det. Nå snakker ikke vi om de som dro dit for å krige. De som reiste dit for å krige ... Hun er ikke en av dem.

Overga seg med barna

I sitt første intervju snakker den norske statsborgeren ut om de seks årene hun tilbrakte med fremmedkrigere.

– Jeg reiste ikke til Syria, jeg kom for å besøke kjæresten min. Jeg giftet meg med ham, men han brakte meg til Syria uten min tillatelse, sier hun i intervjuet.

Sammen med sine to barn på to og fire år overga hun seg til de kurdiske SDF-styrkene denne uken. Da TV 2 møtte faren for første gang for fem år siden, fortalte han at datteren hadde angret like etter at hun reiste fra Norge.

– Hun har sagt mange ganger at «jeg beklager. Jeg gjorde en feil. Jeg visste ikke det. Tilgi meg», sa han den gang.

– Lot meg ikke dra

Kvinnen dro fra Norge for å være sammen med den norske islamisten Bastian Vasquez. Rapperen fra Skien ble etter hvert en frontfigur i propagandavideoene til terrorgruppen IS i Syria.

Sommeren 2014 dukket norsk-chilenske Vasquez opp i en video, der han på engelsk beskrev hvordan han og andre fra terrorgruppen drepte irakiske soldater i kampen om en grensestasjon.

Faren forteller at datteren i mange år har forsøkt å komme seg ut av Syria, men at ektemannen Bastian Vasquez nektet henne å dra. IS-krigeren ble etter hvert drept. Også datteren hevder det samme i intervjuet:

– Jeg ville hjem fra begynnelsen av. Da jeg fant ut at jeg var i Syria, ville jeg hjem, men han lot meg ikke. Han sa bare: «Du må si dette, gjøre dette, lage mat» ... Ingen vil at du skal klare å komme deg vekk. Hvis noen tyster på deg, dør du, sier hun.