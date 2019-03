Det melder flere amerikanske medier natt til fredag norsk tid. Dommen ble avsagt av en føderal domstol i Virginia natt til fredag norsk tid.

Spesialetterforsker Robert Mueller mente at Manafort burde fått en fengselsstraff på mellom 19,5 og 24 år, men dommen ble altså langt lavere enn det.

Likevel er dette den lengste straffen som hittil er gitt til noen av de involverte i Russland-granskningen.

Torsdagens straffeutmåling inkluderer en bot på 50.000 dollar, som tilsvarer drøyt 430.000 kroner.



I fjor ble den amerikanske advokaten og rådgiveren Paul Manafort funnet skyldig på åtte punkter i distriktsdomstolen i Alexandria i Virginia, skriver AP.

Punktene dreide seg om skattesvindel og bedrageri mot banker, for å ha skjult inntekter fra arbeid i Ukraina fra amerikanske skattemyndigheter og for å ha løyet om inntekten ved søknad om lån.

Ingen anbefalinger

Påtalemyndigheten mener Trumps tidligere valgkampleder i Ukraina jobbet for politikere nært tilknyttet Russland, mens Manafort selv har insistert på at han hjalp politikere med å distansere seg fra russerne.

Da Manafort ble funnet skyldig i domstolen i Alexandria, sa han seg også skyldig i ulovlig lobbyvirksomhet for politikere i Ukraina. Dette gjorde han i en domstol i Washington.

Manafort risikerte på det meste 20 år i fengsel, selv om de fleste regnet med at han ville få mindre straff enn det. Verken påtalemyndigheten eller forsvarerne anbefalte noen spesiell lengde på straffen.

Utviklet gikt

Forsvarerne ba om svært lav straff, basert på flere faktorer. En av grunnene var at de mente Manafort hadde fått alvorlige helseproblemer i varetektsfengselet. 69-åringen skal blant annet ha utviklet gikt.

Manafort ba dommer T.S. Ellis om medfølelse før dommen ble avsagt.

– De to siste årene har vært de vanskeligste for min familie og meg. Å si at jeg har blitt ydmykt og gjort skam på er en grov underdrivelse, sa Manafort.

Påtalemyndigheten har på sin side ment at Manaforts helsesituasjon ikke er like ille som forsvarerne skal ha det til. De har også sagt at dårlig helse uansett ikke er noen grunn til å unnslippe konsekvensene ved kriminelle handlinger.

Lovbruddene Manafort nå er dømt for kom fram i lyset under Mueller granskning. Under torsdagens seanse i retten understreket likevel dommeren at Manafort ikke ble dømt for noe i tilknytning til spesialetterforskningen av russisk innblanding i valgkampen.