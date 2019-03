Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser at de har åpnet etterforskning av Manchester City for mulige brudd på finansiell fair play-reglementet (FFP).

– Manchester City ønsker etterforskningen velkommen, for det er en mulighet til å sette en stopper for spekulasjonene som er kommet etter ulovlig hacking og eposter som er tatt ut av sammenheng, skriver Manchester City i en uttalelse, og hevder samtidig at anklagene er falske.

Etterforskningen skal ifølge UEFA ta stilling til de påståtte bruddene som har kommet frem i flere medieoppslag.

UEFA kan straffe Manchester City med utestengelse fra Champions League og andre europeiske turneringer, har Sky Sports meldt.

I november i fjor siden hevdet en Football Leaks-granskning at City bevisst har blåst opp verdien av sine sponsoravtaler for å holde seg innenfor FFP-reglementet.

– Det jeg kan si, er at jeg stoler på klubben og hva de har gjort. Så klart vil vi følge reglene fra UEFA og FIFA, og reglene i Premier League, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på en pressekonferanse etter Football Leaks-avsløringene.

I 2014 ble klubben sammen med Paris Saint-Germain bøtelagt for brudd på reglene. I november siden opplyste UEFA at de vil gjenåpne sakene hvis ny informasjon har kommet på bordet.

Manchester City har i likhet med PSG brukt milliarder av kroner for å nå toppen av europeisk fotball. Football Leaks hevder at eierne i Qatar og Abu Dhabi til sammen har sprøytet inn 43 milliarder kroner inn i de to klubbene i løpet av de sju siste årene. Av den summen skal 2,7 milliarder euro ha tilfalt City, delvis kamuflert som overrapportert verdi av sponsoravtaler.

I 2013 holdt nåværende FIFA-presidenten Gianni Infantino flere hemmelige møter for å sørge for at klubbene fortsatt skulle få delta i Champions League.

– Jeg vil takke deg for din tillit, og du vet at du kan stole på meg, skal Infantino ha skrevet i en lekket epost til Citys styreformann Khaldoon Al-Mubarak.

I en intern rapport fra 2014 skal Infantino ifølge Football Leaks ha skrevet følgende:

– Skal vi risikere Champions League, den største og mest prestisjefulle turneringen i fotballen skal avholdes uten noen av de største klubbene, og de beste spillerne i verden? Det virker rimelig å finne løsninger som ikke vil ha noen negativ påvirkning på Champions Leagues kvalitet og status, mente den nåværende FIFA-sjefen.