Rennes - Arsenal 3-1

Mange Arsenal-tilhengere var nok fornøyde da Rennes, som ligger på tiendeplass i den franske serien, ble trukket som motstander i åttedelsfinalen i Europaligaen.

Den gode følelsen er imidlertid borte etter torsdagens kamp i Frankrike.

– Skal vise hva vi er i stand til

For et sprudlende hjemmelag hadde Arsenal i knestående og dro i land en meget solid 3-1-seier foran euforiske hjemmesupportere - noen av dem stormet til og med banen da Ismaila Sarr stupheadet inn kampens siste scoring like før full tid.

– Vi gjorde akkurat det vi måtte. Vi satte dem under mye press. Vi viste entusiasme, og atmosfæren var ekstraordinær. Vi må levere en best mulig prestasjon på bortebane for å avansere, sier Rennes-kaptein Benjamin André, som hadde grunn til å grise.

Arsenal-manager Unai Emery hang noe mer med geipen.

– Vi slet etter det røde kortet. Vi ønsket å få til mer etter pause med en spiller mindre, men det klarte vi ikke. Resultatet er vanskelig. Det er et bra resultat for dem. Vi skal spille de neste 90 minuttene med våre supportere og 11 mot 11. Vi skal vise alle hva vi er i stand til. Men det kommer til å bli vanskeligere enn de første 45 minuttene, sier Emery.

Se sammendrag fra kampen i videovinduet øverst på siden!

Rennes giret om

Én av de mest kampavgjørende situasjonene falt like før pause da Sokratis Papastathopoulos, på stillingen 1-0 til de tilreisende fra London etter en Alex Iwobi-scoring, pådro seg sitt andre gule kort og marsjordre for å ha lagt Sarr i bakken. Det påfølgende frisparket hamret Benjamin Bourigeaud i muren, før han fulgte opp med å sende ballen som et prosjektil opp i vinkelen bak Petr Cech, som gikk en tung kveld mot sin gamle klubb.

Rennes fremstod i ny drakt etter hvilen og presset et redusert Arsenal-mannskap lenger og lenger bakover på banen. Sjansene ble stadig større, men til slutt trengte man litt hjelp for å få ballen i mål.

Mehdi Zeffane la inn fra dødlinjen, ballen gikk via hoften til Nacho Monreal og i en bue over Cech til 2-1-ledelse.

Fortvilelsen og maktesløsheten var tydelig i ansiktene til Arsenal-spillerne, som aldri maktet å reise seg skikkelig for å slå tilbake. I steden var det Rennes som klarte å utnytte at Gunners lå nede med brukket rygg.

Drøyt tre minutter før full tid, etter en praktfull kontring, stupheadet Sarr, en av kampens store spillere, inn 3-1-scoringen som sendte Roazhon Park ut i euforien.

Tøffe kamper i vente

3-1-seieren til Rennes gjør at Arsenal har en meget krevende oppgave foran seg Emirates om én uke. Kampen må også spilles uten ​Sokratis og stjernespiss Alexandre Lacazette, som da vil sone den siste delen av en tre kamper lang karantene. Før den tid skal man også ta imot Manchester United til en livsviktig Premier League-kamp hjemme i London.

Den neste uken kan fort være med på å definere Unai Emerys første sesong som Arsenal-manager.