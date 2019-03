To av tre har snudd ryggen til Trine: – Det er for dårlig

Samme dag som Trine Skei Grande åpner Venstres landsmøte på Hell i Trøndelag, viser TV 2s ferske stortingsgallup at partiet ville falt under sperregrensen dersom det var stortingsvalg i dag.

To av tre har forsvunnet

Bare hver tredje velger som stemte på Venstre i 2017 sier at de ville gjort det samme i dag. Ingen andre partier er i nærheten av å ha en lavere andel trofaste velgere.

Partiet får en oppslutning på 2,2 prosent (- 0,3) når velgerne blir spurt om hva de ville stemme dersom det var stortingsvalg.

Partiet står sterkere blant yngre velgere enn de gjør blant de eldre, som i større grad stemmer når det er valg.

– Hver tredje velger har snudd ryggen til partiet siden valget i 2017. Hva sier det om jobben dere har gjort?

– Den er for dårlig. Vi ser at veldig mange hopper på gjerdet og blir usikre på om de skal stemme. Vi har veldig mange unge velgere og vi må sørge for å få dem tilbake igjen. Nå er det heldigvis enklere å få ned noen fra gjerdet enn å få dem tilbake fra andre partier, så vi må trygg dem på at venstre fortsatt er det grønne liberale partiet, sier Skei Grande til TV 2 fredag morgen.

Partilederen påpeker at det ikke er aktuelt for Venstre å ende med slike tall som meningsmålingene viser per nå.

– Vi skal sørge for at det ikke blir disse tallene som blir resultatet. Så må vi sørge for at vi får masse gode lokale venstrefolk ut i kommunestyrene som kan være med på å gjøre samfunnet bedre.

Takker for den negative omtalen

I enkelte kommuner har Venstre problemer med å mobilsere folk. Siden forrige lokalvalg har de mistet mange medlemmer, og dersom man deler partiets medlemstall på antall kommuner i Norge har Venstre 15 medlemmer i hver kommune. Dette bekymrer ikke Skei Grande.

– Det ser ut som at vi får en listestilling som ligner det forrige. Rundt 90-95 prosent av alle norske borgere har en Venstre-liste foran seg på valgdagen, som er en viktig forutsetning for å gjøre gode valg, sier hun og fortsetter:

– Så er det fint at media slår opp kommuner der vi har slitt med å få til listene, for da kommer folk til å se til at det blir lister. Vi har god hjelp av mye av det negative som blir skrevet om oss nå. Det er mange som skjønner at samfunnet blir annerledes om ikke Venstre er der.

Ifølge partilederen skal hun nå bruke helgen på å snu denne negative trenden.

– Nå skal vi bli mye dyktigere på å være det gode gamle Venstre som tar tak i de frustrasjonene og bringe det til politikk der vi endrer samfunnet.