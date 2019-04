Lever i kloakk og sover i telt dekket av mugg

Kloakken siger inn

I flyktningleiren finnes det ikke et avløpssystem og kloakken blir liggende rundt teltene.

– Rørene som er inni teltene skyller alt ut rett utenfor. Når barna leker i gjørmen og vannet blir de syke. Mange har fått hudutslett og diaré, sier Ali.

Libanon er et land på størrelse med Rogaland fylke og har tatt imot over én million syriske flyktninger.

– Når barna mine går på do så kan de ikke skylle ned med vann. Da risikerer vi at alt renner inn i teltet igjen. Det finnes ikke et system for hvor rørene går, så det er vilkårlig om det skylles ut eller inn igjen, sier Hamde.

For mange er det å leve som flyktning i Libanon bedre enn å vende hjem.

– Vi bor i et land med vanskelige forhold, men det er ingen av oss som kunne tenkt seg å flytte hjem igjen. Vi har ingenting igjen i Syria, så da er dette bedre, forteller Ali.