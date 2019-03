Barcelonas superstjerne har ikke spilt for hjemlandet siden VM-exiten i fjor sommer, men torsdag var navnet hans oppført da midlertidig landslagstrener Lionel Scaloni offentliggjorde troppen til kampene mot Venezuela og Marokko.

Messi har et av-og-på-forhold til Argentina. I 2016 var han tilsynelatende ferdig som landslagsspiller etter det sure finaletapet for Chile i Copa America, men gjorde senere comeback. Nå melder han seg nok en gang klar til tjeneste.

31-åringen har vunnet alt som er mulig å vinne med Barcelona, men mangler en internasjonal tittel med Argentina hvis man ser bort fra OL-gullet i 2008. Han var nærmest å få drømmen oppfylt i 2014, men Tyskland sto i veien og vant VM-finalen etter ekstraomganger.

Sergio Agüero, Mauro Icardi og Gonzalo Higuaín er ikke med i troppen.

Se hele troppen under: