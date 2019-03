Like før klokken 16 fikk politiet i Trøndelag melding om en brann i et helsehus på Vikhammer i Malvik kommune. Bygget består blant annet av en rekke omsorgsboliger.

Brannen har oppstått i et bofellesskap med ni leiligheter, og det er snakk om ubemannede omsorgsboliger.

– Vi har nå vært i kontakt med alle beboerne og alle har gjort seg til kjenne. Evakueringen har ikke vært krevende, og de fleste kom seg ut av bygget selv, sier Karl Småland, innsatsleder fra politiet i Trøndelag.

KONTROLL: Politiets innsatsleder på stedet, Karl Småland sier til TV 2 at ingen av beboerne skal ha kommet til skade i brannen. Foto: Mari Linge Five

Det skal heller ikke være fare for spredning til andre bygninger rundt.

Startet i to leiligheter

Politiet sier til TV 2 at det er satt inn store ressurser for å få evakuert alle ut, og for å få slukket brannen. Helsepersonell, brannmannskaper og politi er på stedet.

– Det skal være brann i to leiligheter i bygget som er årsaken til at hele bygget tok fyr. Det oppholder seg flere eldre og utviklingshemmede i Helsehuset, opplyser Ole Petter Hollingen, som er operasjonsleder i Trøndelag Politidistrikt.

Politiet på stedet sier til vår reporter at bygget ser ut til å være ødelagt for godt av flammene.

– Bygget ser ut til å være totalskadd, taket har brent på bygningen og det har brent i flere leiligheter, sier Småland.

Heftig brann

Trond Fjellseter, innsatsleder for brannvesenet sier til TV 2 at synet av flammene som møtte dem var massivt.

VANSKELIG: Innsatsleder for brannvesenet sier til TV 2 at evakueringen var vanskelig på grunn av mye røyk på stedet. Foto: Mari Linge Five

– Da vi kom frem, brant det heftig i boligen. Det viste seg at det var et boligkompleks med ni enheter. På et tidspunkt var det vanskelig å få oversikt over alle beboerne, sier Fjellseter.

– Det var vanskelig å søke gjennom alle leilighetene mens det brant så kraftig. Etter hvert fikk vi vite at ingen er savnet og alle er gjort rede for. Det var en lettelse, og gjorde at vi kunne konsentrere oss fullt om å slukke brannen, sier Fjellseter.

– Brannen startet i sokkelen, og spredde seg oppover. Vi vet ikke nøyaktig hva som er årsaken til brannen, sier Fjellseter.

PÅ STEDET: Ordfører i Malvik Kommune opplyser på Facebook at kommunen satte kriseledelse når de hørte om brannen. Foto: Privat

Krisestab

Kommunens ordfører Ingrid Johansen Aune (Ap) var torsdag ettermiddag på vei til Vikhammer.

– Vi har satt kriseledelse i Malvik kommune. Det vi er mest opptatt av nå, er å få evakuert alle beboere og ansatte og andre som befinner seg i huset og sørge for at de blir tatt godt vare på, både på kort sikt gjennom evakuering og etterpå, sier hun til NTB.

– Så vidt jeg har oppfattet det, er det et relativt nytt bygg, men jeg må avklare det med kriseledelsen, sier hun.