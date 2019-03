I 2020 blir det forbudt å produsere og handle produkter som inneholder langkjedet fluor. Fluor brukes primært i tekstilbransjen og er miljøfarlig. Klimaminister Ola Elvestuen sier at Norge har gått i front for å få innført et slikt forbud.

– Fluor er et stoff som blir tatt opp og værende i små organismer i naturen. Derfor er det bra at vi får et forbud mot dette, forteller klimaminister Ola Elvestuen.

Nøkkelen til Gull

Men Fluor er også den viktigste komponenten i skismøring. Under VM i Seefeld fikk Norge 13 gull. Alle vinnerne skrøt av gode ski. Men selv om alle vil ha Fluorkarbon ut av sporet, mangler det gode alternativer. Nå er et nytt forskningsprosjekt på gang, som skal sikre gullmedaljer også i fremtiden, sier forskningsminister Iselin Nybø.

– Vi har gjennom Norsk forskningsråd bevilget 10 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle nye produkter som både skal gi oss medaljer, men også være gode og lønnsomme produkter i det kommersielle markedet.

Helhetlig tilnærming til gli

Forskningssjef Christian Gløgård i Brav Norway forteller at prosjektet har en total ramme på 25 millioner kroner. Swix, Madshus, den mekaniske bedriften IDT, SINTEF, Olympiatoppen og NTNU skal sammen utvikle neste generasjons glid.

– Vi tror at hemligheten ligger i å kombinere nye sålematerialer, sålestruktur og ny skismurning som sammen vil være like bra som fluorbasert skismøring.

– Blir dette vårt hemmelige våpen i neste VM?

– Under VM i Oberstdorf i 2021 vil dette fortsatt være i utviklingsstadiet. Det blir nok kommersielt tilgjengelig noen år etter dette. Så det betyr at dette vil bidra til at vi tar gull både i VM og OL, før det blir tilgjengelig for alle.