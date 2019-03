Slik vil de løse den store gåten i Jemtland-saken

10. desember i fjor ble Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for drap på kona Janne Jemtland. Selv ba han om full frifinnelse.

I juni kommer ankesaken opp for Eidsivating lagmannsrett. Nå jobber Svein Jemtland og hans forsvarere med forberedelser.

– Dommen fra tingretten var veldig kort, og vi mener at en rekke omstendigheter må belyses bedre, sier advokat Christian Flemmen Johansen, en av Jemtlands to forsvarere, til TV 2.

– Hva sikter du til?

– Det gjelder omstendighetene rundt dødsfallet. Vi savner svar på flere sentrale spørsmål, sier han.

FORSVARET: Christian Flemmen Johansen og Ida Andenæs representerer Svein Jemtland. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Forsvarerne til Svein Jemtland har sendt ut forespørsler til flere fagmiljøer som de avventer svar fra.

– Vi leter overalt. Det betyr at vi også søker ekspertise i utlandet, sier Flemmen Johansen.

Ble skutt – døde av drukning

Natt til femte juledag ble Janne Jemtland skutt i pannen utenfor sitt eget hus i Brumunddal. Ekteparet hadde nettopp kommet hjem fra romjulsfest da det oppsto en krangel som førte til at våpenet ble avfyrt.

Rettsmedisinerne mener Jemtland mistet bevisstheten umiddelbart, og at hodeskaden var så omfattende at hun ville mistet livet i løpet to til tre timer.

Obduksjonsrapporten viser imidlertid at dødsårsaken ikke var skuddskaden, men drukning. Det betyr, ifølge politiet, at Janne Jemtland må ha blitt senket i vann kort tid etter at hun ble truffet av hodeskuddet.

En teori er at drukningen skjedde etter svært kort tid fordi avdødes hjerne ikke hadde hovnet opp, ifølge rettsmedisinerne.

Svein Jemtland nekter for at han skjøt kona, men sier at skuddet gikk av ved et uhell under et basketak. Han nekter også for å ha senket kona i vann kort tid etter at skuddet gikk av.

VÅPENET: Politiet fant det angivelige drapsvåpenet omtrent 18 meter inn i skogen, nesten 10 kilometer fra ekteparets bolig. (Foto: Politiet)

Undersøkte bekker

Påtalemyndigheten har ikke klart å føre bevis for hvor Janne Jemtland eventuelt ble senket i vann. Inntil få uker før hovedforhandlingen i tingretten, jobbet politiet med å undersøke vann og bekker rundt ekteparets bolig, men det ble ikke gjort funn av interesse.

Janne Jemtland ble skutt på trappa utenfor ekteparets bolig. Det er ingenting som tyder på at hun ble druknet inne i huset.

DØMT: Svein Jemtland ble i tingretten dømt til 18 års fengsel, men snart venter en ny runde i lagmannsretten. (foto: Privat)

Svein Jemtland har sagt at han pakket konas kropp inn i plast og la henne i bilen. Han har forklart at han deretter dumpet Janne Jemtland i Glomma omtrent et døgn etter at det fatale skuddet falt.