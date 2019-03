Vil bruke Ranheim-suksessfaktor til å blande seg inn i gullkampen

Kristoffer Løkberg blomstret som underdog i Ranheim. Nå vil 27-åringen lære opp medspillerne til å finne underdog-feelingen i Brann.

Løkberg var toneangivende for et Ranheim-lag som tidvis imponerte stort i Eliteserien. Så god var Løkberg, at Lars Arne Nilsen hentet ham til Brann.

Mens målet til Ranheim var å overleve i Eliteserien i fjor, har Brann et ønske om å blande seg inn i gullkampen.

Likevel mener Løkberg at situasjonen er sammenlignbar.

– Jeg leste nylig at de såkalte ekspertene, som får betalt for å mene noe, mente det ville bli et two horse-race mellom Molde og Rosenborg. Så da får vi være gjedda i sivet, og så ser vi hvordan det ender til slutt, sier Løkberg.

Han sier det er «helt perfekt» at ekspertene peker på Molde og Rosenborg som storfavorittene. Søndag viste derimot Brann muskler. De slo Rosenborg 1-0 i en treningskamp. Petter Strand avgjorde med sitt mål like før pause.

Løkberg liker stempelet som underdog.

– Det er alltid deilig å være underdog. Det er deilig å ha alt og vinne og ingenting å tape. Jeg mener at uansett så må du prøve å finne underdog-stempelet før kamp for å ha best mulig sjans til å vinne. Så jeg skal prøve å lære bort litt av det jeg lærte meg i Ranheim, sier Løkberg.

– Hvorfor er underdog-stempelet så bra?

– Du får senket skuldrene og tenker kanskje mer på prestasjon enn på resultat. Du tenker kjedelig nok at du skal ut der og være den beste utgaven av deg sjøl. Så fokuserer du kanskje ikke på at du må eller skal det og det. Men heller at du har lyst til det. Da tror jeg du bygger opp en ekstra sult i stedet for en redsel, sier Løkberg.

Tror gullkamp er realistisk

Seriestarten nærmer seg med stormskritt for Brann og de øvrige norske lagene. Søndag viste de gode takter da de slo Rosenborg 1-0 i Marbella.

– Vi snakker lite om gull i Brann, men vi har lyst å bli en stabil toppklubb. Vi håper at vi stabilt skal bli bedre hele tiden. Så har vi selvsagt et ønske om å være med helt der oppe, slik at vi gir litt tilbake til publikum i Bergen, sier Løkberg.

Fredrik Haugen blir i lag med Løkberg trolig en av Branns nøkkelspillere i år.

– Det er veldig vanskelig å tolke en pre-season, men jeg synes det ser ut som om folk er i bra form. Fysisk sett ser det veldig bra ut, sier Haugen.