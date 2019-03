Vet du hva som skjedde med denne mannen?

– Han heter Adam Filipuk og er en polsk statsborger født i 1960, sier politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til Åsted Norge.

58-åringen bodde ikke permanent i Norge, men var her for å jobbe.

– Det vi kan si om arbeidsforholdene hans, er at han jobbet som håndverker. Vi har snakket med folk som har hatt ham i arbeid. Både kolleger og de han har jobba for, sier at han plutselig var borte. De så plutselig ikke mer til han, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Politiet har snakket med flere i Adam Filipuk sin omgangskrets.

– Vi har etterforsket bredt og avhørt folk i hans miljø. Per nå er ingen av våre hypoteser verken svekket eller styrket. Vi vet rett og slett ikke hva som har skjedd, sier Omholt.

Etterlyser vitner på Røa

Mens 58-åringen var i Norge skal han ha bodd i et hybelhus i Griniveien.

Boligen ligger på Røa på Oslos vestkant, like ved grensen til Bærum kommune og Akershus fylke.

Politiet ønsker nå tips om observasjoner av Adam Filipuk.

– Vi ønsker å nå ut til alle som har sett han. Alle observasjoner kan være relevant for denne saken. Særlig i de miljøene han har jobbet. Om det er normale eller spesielle forhold. Om de kjenner til navnet. Om noen har sett denne personen på Rema 1000 eller hva som helst. Vi lurer på hvor han var sommeren 2018 eller tiden før det, sier Omholt.

Personer som ønsker å kontakte politiet anonymt kan gjøre dette via Åsted Norge.

– Vi har alle teorier åpne. Alle hypotesene vi har jobbet ut fra er åpne. Det kan være et uhell eller en villet handling fra hans side. Eller han kan være utsatt for straffbar handling. Tilsynelatende ubetydelig informasjon kan være viktig for oss. Vi er avhengig av tips for å få vite hva som skjedde med han, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Har du tips som kan hjelpe politiet?

Ring Åsted Norge på telefonnummer 22 38 98 98 eller mail astednorge@tv2.no, eller kontakt politiet på mail: post.sor-ost@politiet.no

