Wara deltok i dag på EUs justisministermøte i EU-hovedstaden Brussel. Han startet dagen med en arbeidsfrokost med sine nordiske kolleger på den norske EU-delegasjonen.

Her luftet den svenske innenriksministeren, Mikael Damberg, forslaget om en internasjonal domstol for europeiske fremmedkrigere. Og får støtte fra sin norske kollega.

– Jeg syns det er veldig riktig å utforske om denne muligheten fins, sier Wara.

Wara stiller seg bak det svensk forslaget om at det bør opprettes et internasjonalt tribunal for IS-krigere.

– Det vi står overfor her er bestialske drap, voldsforherligelse og det mange vil kalle forbrytelser mot menneskeheten. Da bør første mulighet være å se om vi kan straffe slike forbrytelser der hvor forbrytelsene har skjedd, sier Wara.

