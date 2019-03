KrF-politiker kombinerer First House og valgkamp

– Kun de prosjektene som er knyttet til finansielle kommunikasjonstjenester eller hvor informasjonen er børssensitiv vil det være restriksjoner. Dette for at velgerne skal vite hva jeg har jobbet med, sier Lindtveit Røse til TV 2.

– Det jeg skal jobbe med er å hjelpe bedrifter med å forstå hvordan norsk samfunnsliv henger sammen, sier KrF-politikeren.

– Så du skal bidra med kunnskap om KrF til de som ønsker det?

– Jeg skal bidra med politisk analyse, sier hun.

– Også om KrF?

– Ja, jeg skal bidra med politisk analyse av KrF, sier KrF-politikeren.

– Er ikke det en rolleblanding?

– Når jeg skal være politiker i fylkestinget vil det være en fulltidsjobb og da går jeg ut av First House, sier Lindtveit Røse.

– Men under valgkampen skal du gi en politisk analyse til aktører om KrF, samtidig som du er KrF-politiker. Det er ikke problematisk?

– Nei, det kan jeg gjøre til deg også eller hvis jeg blir invitert på en konferanse.​

KrF-leder Olaug Bollestad sier til TV 2 at hun opplever at KrF-politikeren er sitt ansvar bevisst.

– KrF har etiske retningslinjer som omfatter spørsmål som habilitet, integritet, taushetsplikt og informasjon. Det å være tillitsvalgt i KrF medfører at du må være ryddig når det kommer til din egen habilitet. I KrF operer vi ikke med yrkesforbud, men samtidig pålegges det et stort ansvar for å etterstrebe åpenhet og ansvarlighet for KrF-ere. Jeg opplever at Ida er sitt ansvar bevisst når det gjelder dette, sier Bollestad.

Statsviter: Problematisk

Professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo mener det er problematisk at politikere går frem og tilbake mellom lobbyvirksomhet og politikk.

– Det er ikke det at folk som har vært politikken får jobber i PR-byrået som er problemet. Problemet er svingdøren og at man går frem og tilbake, sier Aardal til TV 2.

KRITISK: Statsviter og valgforsker Bernt Aardal. Foto: Bendiksby, Terje

– Habilitet handler om hvorvidt det i det hele tatt kan stilles spørsmål om den rolleblandingen dette innebærer. Det svekker tilliten til politikere hvis det stilles spørsmål ved om ulike grupper likebehandles, og derfor er hemmelige kundelister det mest problematiske, fortsetter statsviteren.

Han mener Høibraatens skille mellom fylkesparti og regjeringsparti ikke henger på greip.

– Den type oppdeling kan være vanskelig å håndtere. Dette henger åpenbart sammen, sier Aardal.