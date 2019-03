Norsk IS-kvinne i sitt første intervju: – Jeg ville flykte fra første stund

– Jeg ville hjem fra første stund. Det var ikke enkelt å leve slik. Det var skarpskyttere overalt. Det var ikke mat og ikke vann.

Det sier den norske statsborgeren i sitt første intervju etter at hun kom ut fra den siste IS-enklaven.

Du kan se hele intervjuet i 21-nyhetene torsdag kveld.

Sammen med sine to barn på to og fire år overga hun seg til de kurdiske SDF-styrkene denne uken.

Nå blir hun avhørt, før hun sendes videre til interneringsleiren.

– Vi hadde egentlig aldri mat. Bare dadler. Du kan finne noe her og der, men jeg måtte være veldig forsiktig med hva jeg gjorde og aldri gå langt unna, sier kvinnen.

– Vanskelig å flykte

Kvinnen er usikker på når hun først kom til Syria, men hun tror det var i 2012. Da skulle hun besøke kjæresten sin som hun møtte i Norge. Så skulle hun dra hjem igjen.

– Han tok meg med uten min tillatelse. Jeg trodde jeg kunne reise hjem, men han lot meg ikke dra. Jeg fikk aldri lov til å gå ut døren eller snakke med noen. Jeg kunne ikke få hjelp, fordi jeg ikke kunne arabisk, sier kvinnen.

Hun forteller at hun i starten fikk daglige oppgaver, og ble bedt om å vaske klær, lage mat og vaske huset.

Hun forteller at det var vanskelig å flykte, og at hun forsøkte flere ganger. For å flykte må du ha en mannlig eskorte, og man må over fjellet hvor det stadig flyr bombefly.

– Jeg stoler ikke på noen lenger, slik jeg gjorde før. Det er der jeg har endret meg mest fra tidligere, sier kvinnen.

Så brente barn

Kvinnen sier hun aldri hadde trodd livet hennes skulle bli slik. Det verste kvinnen har vært vitne til i løpet av de siste seks årene, er å se brente barn.

– Jeg angrer. Jeg stolte på noen, jeg forlot alt og jeg ødela livet mitt.

IS-KVINNE: Her får kvinnen hostemedisin fra en lege på stedet. Foto: Gabriel Chaim

Hun har gått hele dager uten å spise, og de siste syv månedene har de drukket vann fra en elv.

– Jeg har ikke sett rent vann på flere måneder. Det jeg savner mest fra Norge er melken. Jeg pleide aldri å drikke vann før, bare melk.

– Hvordan har livet ditt vært de siste seks årene?

– Hvordan kan livet være, når man bare graver et hull og bor i det?, spør kvinnen retorisk.

Tobarnsmoren forteller at hun levde med mennesker rundt seg hele tiden, og at hun nærmest ikke hadde mulighet til å ta et bad.