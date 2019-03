Hillary skal på skrei-middag hjemme hos Ap-Jonas

Clintons foredrag er en del av et større BI-prosjekt «The Gender Equality Experience». Blant 785 søkere er seks deltagere plukket ut for å tilbringe en uke i Norge for å lære om likestilling. Disse får møte Hillary Clinton for å veksle noen ord og ta bilder.

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal også møte Clinton på BI. De to kjenner hverandre godt fra tiden da de begge var utenriksministere, og har blant annet hverandres mobilnummer. De utvalgte studentene, som er fra Mexico, USA, Russland, Brasil og Kina, har denne uken blant annet besøkt Hadia Tajik på Stortinget, vært på bedriftsbesøk og tilbrakt en hel dag med en pappa i foreldre-perm.

Prislapp

Det er ikke kjent hvor mye BI betaler for å få Clinton til Norge, men prisen skal ha vært overkommelig fordi den tidligere førstedamen tar rutefly og ikke privatfly.

Etter at Clinton gikk av som utenriksminister ble hun kraftig kritisert for å ha tatt imot tilsammen 22 millioner dollar i honorar for ulike foredrag, blant annet fra selskaper på Wall Street. Den gangen lå honoraret per foredrag på rundt 200 000 dollar, noe som tilsvarer over 1,7 millioner kroner. Dagens honorar skal ligge på et helt annet nivå.

Norge betalte i årene opp til 2016 flere hundre millioner i støtte til Clinton Foundation, familiens egen bistandsorganisasjon. Før presidentvalget i 2016 ble det kjent at Norge var en av de største bidragsyterne til organisasjonen.

Norske og amerikanske kritikere mente dette var en måte for Norge å kjøpe seg direkte kontakt med en mulig fremtidig president via bistandsbudsjettet. De siste årene er støtten kraftig redusert.