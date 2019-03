​13. januar i år ble matbutikken Matkroken i Nygårdsgaten i Bergen sentrum utsatt for et ran.

Klokken nærmet seg 22 da to mørkkledde personer ble avbildet av videoovervåkingen ved inngangen av butikken.

Overvåkingsvideoen viser følgende hendelser:

De to kommer inn hver for seg, men det blir snart tydelig at de kjenner hverandre.

Mann nummer én titter tilsynelatende på varer i kassaområdet. Et minutt senere er mann nummer to i samme område. De åpner et kjølevareskap, og begynner å snakke sammen.

Over ti minutter senere går den ene mot kassaområdet, og ser seg rundt. Det kan se ut som om han sjekker om det er andre i butikken.

Mens mann nummer en skal betale for varene, går man nummer to bak kassa.

Kniv

Nye minutter går, og omsider er personene klar for å gjøre en handel, og mann nummer en går mot kassen med noen dagligvarer i hånda. Noen meter bak står mann nummer to. Han er delvis tildekket i ansiktet. Begge bærer hette.

Varene scannes av den ansatte bak kassa, og mann nummer en gir et tegn til den andre, som går bak kassa.

Så griper han tak i den ansatte, og tar frem en kniv.

Med innholdet i kassaapparatet i en pose stikker de fra stedet, og forsvinner trolig til venstre ut fra inngangen til butikken, før de forsvinner.

Bak kassen tar raneren tak i den ansatte, før han drar frem en kniv.

Etterlyst

Politiet etterlyser nå to personer for ranet.

Person nummer en er kledd i en mørk boblejakke med hette, og sorte klær. Han har også helskjegg.​

Person nummer to andre har en blå saggebukse med hull. Han bruker en grå og sort genser, og han er også maskert i ansiktet.

Vet du hvem disse personene er, eller har du andre opplysninger i saken? Ring Åsted Norge på tlf. 22 38 98 98, eller send oss en mail.