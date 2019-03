Se Solskjær-spesialen etter «mirakelet i Paris» i vinduet øverst!

– Ole Gunnar er den eneste kandidaten. Det er han spillerne, fansen og mange av dem som jobber i klubben vil ha som manager, slår Andy Mitten fast overfor TV 2.

Han har fulgt Manchester United i en årrekke, blant annet som reporter for ESPN. Mitten er fortsatt en av dem med best kjennskap til klubben.

– Hvis han er den eneste kandidaten, hvorfor har de ikke ansatt ham ennå?

– De trenger ikke ansette ham ennå. Hvis han taper de sju neste kampene, er han ikke lenger den eneste kandidaten. Da vil tvilen komme. Hvis United havner utenfor topp fire, ryker ut av FA-cupen og av Champions League, vil tvilen være velbegrunnet, svarer Mitten.

– Folk vil da si at han har hatt en veldig god periode, men er vi sikre på at det er den rette avgjørelsen? Dette er hvetebrødsdager som har vært fantastiske og alle elsker tanken, men jeg kan forstå hvorfor klubben holder tilbake kunngjøringen, fortsetter han.

En annen journalist som følger de røde djevlene tett, er ESPNs Mark Ogden. Han skriver torsdag formiddag at Solskjær-kunngjøringen kommer til å skje før sesongslutt, og at «de ansatte på Old Trafford bare venter på at United-direktør Ed Woodward skal bekrefte ham som José Mourinhos etterfølger på permanent basis».

– Kanskje vil de begrave dårlige nyheter

Mitten mener at Manchester United-styret bør dømme Solskjær for en så lang periode som mulig.

Sakte men sikkert nærmer den seg imidlertid slutten.

– Jeg tror tiden for at de må kunngjøre snart kommer. Kanskje vil de begrave dårlige nyheter om de skulle tape en dårlig kamp med at han blir kunngjort som manager, spår han.

– De er ute etter å styrke laget. Den som leder laget, må forhøres med, påpeker Mitten, før han understreker at Champions League-plass neste sesong vil være svært viktig.

United-kjennerens spådom er i tråd med Gary Nevilles. Før PSG-kampen onsdag kveld, spådde Solskjærs tidligere lagkamerat at kunngjøringen kan komme i landslagspausen – altså i slutten av mars.

– Sjokkert hvis han ikke blir

Det sier Henning Berg seg enig i. Stabæk-treneren tror Solskjær «kan velge lengde og størrelse på kontrakten».

– Har han allerede fått den i praksis, tror du?