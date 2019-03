Neste sommer åpner det nye, etterlengtede Munch-museet i Bjørvika i Oslo.

Men allerede før det er ferdigbygget får museet kritikk.

Fargedesigner Dagny Thumann-Moe mener bygget ikke lever opp til arkitekttegningene som ble lovet.

– Foreløpig ser det ut som en katastrofe. Bygget har et veldig dystert utseende, og igjen ser vi disse gråtonene som går igjen i nesten alle nybygg om dagen. Det ser dystert og trist ut, og det er lite refleksjonsnivå på fasaden, sier hun til TV 2.

Ønsker ikke forhåndsdømming

Rina Mariann Hansen (Ap) er kulturbyråd i Oslo. Hun er opptatt av at publikum ikke dømmer bygget før det står ferdig.

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal felle dommen over det nye Munch-museet før det faktisk står ferdig og lyset er skrudd på fra innsiden. Og ikke minst når man har fått opparbeidet grøntområdene og utearealene som er rundt museet, sier hun og legger til:

– Det aller viktigste for oss er at vi får et nytt Munch-museum etter årevis med diskusjon om hvor det skal ligge. Til neste år åpner det endelig med fem ganger så stort utstillingsareal som vi har på Tøyen og syv etasjer til Munch-samlingen fremfor én.

POSITIV: Rina Mariann Hansen (Ap) sitter i kulturbyrådet i Oslo. Hun tror museet blir et fint tilskudd i Bjørvika. Foto: Pedersen, Terje/ NTB scanpix

– Undervurderer estetikken

Hansen ønsker å sette fokus på hva bygget kommer til å inneholde, og ikke hvordan det ser ut.

Fargedesigner Thumann-Moe mener at de undervurderer estetikken og hva det betyr.

– Flere vil oppleve dette bygget fra utsiden enn innsiden, og her påtvinger vi veldig mange mennesker et bygg som mange ikke syns ser spesielt vennlig ut. Her syns jeg juryen har gjort en dårlig jobb.

Thumann-Moe reagerer også på hvor ulike skissene er i forhold til hvordan bygget per nå ser ut, og viser blant annet til glassfasaden som var med på de første tegningene, men som etter hvert ble valgt bort.

– Det at fasaden ser ut slik den gjør nå, er et sjokk for mange. Det man må diskutere er hvor reelt og riktig inntrykk disse skissene av bygget faktisk blir, for det er mye som skjer underveis i disse prosessene, forteller hun.

GLASS: Tidligere skisser av Lambda viser en fasade kledd i glass. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ap-politikeren sier på sin side at det er umulig å se for seg hvordan et bygg kommer til å se ut til slutt, basert på noen skisser i en arkitektkonkurranse.

– Nå er dette bygget snart ferdig. Da er det lett å mene noe om valg som burde blitt tatt for mange år siden. I fremtiden må vi se om vi kan ha en mer helhetlig politikk for dette. At vi ikke bare ser på enkeltprosjekter, men på en større helhet, sier hun.

– Bra med debatt

Til tross for kritikken, er Hansen glad for at det er debatt rundt hvordan byen utvikler seg.

– Det at folk engasjerer seg i hvordan byen vår ser ut, er utelukkende positivt. Kanskje det kan føre til at vi får en høyere bevissthet om totalen av hvordan ting ser ut, sier hun og legger til:

– Det viktigste for oss nå er å understreke at vi får fantastisk mye bedre forhold for Edvard Munchs kunst. Det er en fantastisk gave Oslo kommune overtok av kunstneren selv. Vi får nå muligheten til å ha et samtidskunstprogram, og enda flere får oppleve den flotte kunsten. Vi skal gjøre uteområdene veldig fine, både med natur og kunst. Jeg tror det blir et positivt tilskudd i Bjørvika!, sier hun.