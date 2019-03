En død havørn-hunn skaper overskrifter i Danmark.

Mange tusen mennesker har kunnet følge et havørn-par fra Lolland døgnet rundt via et webkamera i et prosjekt i regi av Dansk Ornitologisk Forening. Prosjektet har vært en suksess med 200.000 startende strømmer.

I midten av februar ble havørn-hunnen funnet død.

Nå er den digre fuglen undersøkt, og det viser seg at den ble skutt og drept.

– Overlagt

Hagl funnet i kroppen gjør at det ikke er tvil om at ørnen ble tatt livet av med overlegg.

– Det kan ikke være tvil om at det er overlagt. Det er dypt tragisk, sier formann i foreningen, Egon Østergaard, til Kristelig Dagblad.

Han forteller at det er mange barn som har fulgt med på ørnesendingene, og håper nå at gjerningspersonen blir tatt og stilt for retten.

– Jeg håper de finner gjerningspersonen, men vi vet jo fra tidligere saker at det er vanskelig. Jeg synes vedkommende bør få en straff som virker avskrekkende for andre.

Det er nemlig ikke første gang at drap på rovfugler har havnet i nyhetsbildet i vårt naboland.

For tre år siden ble en ynglende kongeørn på Nordjylland skutt og i fjor ble en havørn funnet død etter å ha blitt forgiftet, skriver Kristelig Dagblad.

Fant seg ny partner

Den nå avdøde ørne-hunnen lyktes ikke med å legge egg i 2018, muligens på grunn av en svekkelse i det ene beinet, melder Dansk Ornitologisk Forening. Hun har tidligere fostret opp 13 unger mellom 2010 og 2019.

Ørne-hannen hvilte ikke på laurbærene etter at partneren ble revet bort, og en ny hunn har allerede tatt plass i redet.

Dermed blir det «ørne-reality» også i år.

– Hunnen er gammel nok til å være fullt kjønnsmoden og det blir spennende å følge en ny sesong i redet, sier Prosjekt Ørns leder, Kim Skelemose.