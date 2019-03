I en pressemelding fra Kripos kommer det frem at 14 personer er siktet for å ha delt videoen som viser drapet på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

–Østjyllands politi har samlet og gjennomgått 118 henvendelsen fra hele landet. Det har nå ført til siktelse av i alt 14 personer, opplyser dansk politi.

Blant de 14 siktede er seks personer under 18 år.

Delingen har skjedd gjennom Facebook Messenger og andre sosiale medier.

Tolv av de 14 som er siktet i Danmark, er siktet for å ha delt den videre, noe som kan straffes med opp til tre års fengsel. De to siste siktede er tiltalt for å ha offentlig uttrykt støtte til terrorhandlinger som er vist på videoen, ifølge dansk politi.

Ingen siktet i Norge

Ingen i Norge er siktet så lang. Kripos skriver i pressemeldingen at de jobber med å hindre videre spredning av videoen.

Etter drapene iverksatte Kripos sin egen etterforskning, der formålet var å kartlegge hendelsesforløpet i størst mulig grad, særlig for å avdekke eventuelle tilknytninger til Norge, Danmark eller de to avdøde.

I løpet av etterforskningen har Kripos mottatt i overkant av 400 tips i saken. De omhandler for det meste videoen av det ene drapet. Ett formål med gjennomgangen har vært å se på om deling og informasjon om videoen kan bidra til å haste mer lys over drapshandlingene,og om det fantes mer enn en film.

Politiet sier det ikke er mulig å få videoen fullstendig fjernet fra internett, og advarer folk mot å dele den videre, laste den ned eller se på den.

DOBBELTDRAP: Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept i nærheten av landsbyen Imlil, i Atlasfjellene i Marokko. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Første rettssak

Totalt er mer enn 20 personer pågrepet som følge av etterforskningen i etterkant av drapene. Marokkansk påtalemyndighet har varslet at sakene mot de siktede vil komme opp for en domstol utover våren og sommeren. Den første rettssaken er varslet allerede denne måneden, ifølge dansk TV2.