Raja om Skei Grande som Venstre-leder: – Hun er en god kulturminister

– Mener du Trine Skei Grande gjør en god jobb som leder?

– Trine står på hver eneste dag og jeg tror alle ser at hun gjør en formidabel innsats som kulturminister for Norge. Det er en kulturminister jeg er sikker på at alle kulturopptatte mennesker ser gjør en innsats som er helt uvurderlig, sier Abid Raja til TV 2.

Onsdag kveld var han på besøk hos Melhus Venstre i et forsøk på å få til en valgliste.

Internt i Venstre mener kilder at Abid Raja nå bygger seg opp til å bli en del av partiledelsen, som er på valg i 2020.​

– Er du her for å posisjonere deg?

– Jeg forstår at disse spørsmålene kommer, men nå er jeg her for å hjelpe Melhus med å stille en liste. Jeg er ikke her for å posisjonere meg, men for å gjøre en innsats for Venstre. Så får folk tolke det som det er. Jeg er her for å være blid og skape en glød, sier Raja.

Parti i krise

Torsdag møtes partiets sentralstyre og landsstyre til møter før landsmøtet starter fredag.

Bakteppet er elendige målinger og uro i egne rekker. På mandagens kommunevalgbarometeret får Venstre 3 prosent. Det vil være Venstres dårligste kommunevalg noensinne.

– Jeg tror det er viktig å erkjenne at vi har en utfordring og legge en strategi. Min plan er at jeg opererer etter en frist som er 1. april, hvor det er frist for å stille lokale lister. Jeg kommer til å reise mest mulig for å bidra til å skape en god stemning, slik at folk vil stå på liste for Venstre en periode til, sier Raja.

– Mener du at partiledelsen tar situasjonen på alvor?

– Jeg tror partiledelsen nå tar situasjonen på alvor. Jeg ser at Trine tar situasjonen på alvor. Det er den eneste måten vi klarer å snu skuta på. Det er et tankskip som det vil ta tid å snu. Man skal huske at Venstre har stolte tradisjoner, så vi må gjenvinne formen, den gamle retorikken og snakke om de liberale hjertesakene, sier Raja.

– Vi får se hva som skjer

Tirsdag gikk Unge Venstre-leder Sondre Hansmark ut mot Skei Grande og resten av moderpartiet.

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til TV 2 mandag.

Hansmark mener det bør bli endringer i partiledelsen, hvis Venstre gjør et dårlig valg. Unge Venstres favoritt er Sveinung Rotevatn, men Abid Raja er heller ikke fremmed for å bli en del av Venstres ledelse.