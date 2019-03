Troms politidisktrikt meldte om brannen rundt klokken 04.45 torsdag morgen.

– Det er et stort industribygg, og det brenner kraftig, sa operasjonsleder Lennart Steffensen til TV 2 like etter at brannen ble kjent.

Det er bygget til Mørenot som står i brann.

Alle gjort rede for

Politiets innsatsleder har vært i kontakt med ledelsen i firmaet, som bekreftet at alle ansatte er gjort rede for og i god behold.

Klokken 08 opplyser politiet at det fortsatt pågår slukking på stedet, men at bygningen er totalskadet.​

Alle nødetatene er på stedet. Også sivilforsvaret bistår i slukningsarbeidet.

Evakuerer

Da brannen startet meldte politiet at værforholdene på stedet var gunstige, noe som sørget for at røyken fra brannen gikk utover havna.

Beboere i nabohusene ble dog varslet i tilfelle vindretningen skulle snu og en evakuering skulle bli nødvendig.

Dette har nå skjedd.

– Vi evakuerer et LHL-bygg. Dette gjør vi for å være føre var, da vinden nå har snudd, opplyser operasjonsleder Kåre Munvold til TV 2.

Politiet har ingen formening om hva som startet brannen.

Saken oppdateres.