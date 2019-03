Statens Vegvesen melder på Twitter sent onsdag kveld at de har stanset et tysk vogntog på Jessheim.

– Våre kontrollører avdekket daglig kjøretid på 19 timer. Han hadde forsøkt å skjule bruddene med å kjøre uten sjåførkort, skriver de på Twitter.

Føreren ble stanset i en kontroll, og er anmeldt for grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Men han var heller ikke den eneste: En kollega fra det samme firmaet ble nemlig og stoppet for samme brudd tidligere på kvelden.

Denne sjåføren hadde også forsøkt å skjule bruddene på kjøretidsbestemmelsene. Føreren stanset ikke for kontroll, men ble innhentet og fulgt tilbake til Jessheim kontrollstasjon.