Ole Gunnar Solskjær og Manchester United gikk på mirakuløst videre til kvartfinalen i Champions League etter 3-1-seieren over Paris Saint-Germain i Frankrike onsdag.

Nordmannen har styrket sine aksjer ytterligere på å få ta managerjobben på permanent basis. Tidligere lagkamerat Gary Neville er sikker på at Solskjær får fortsette.

Romelu Lukaku hevder han vet at Solskjær blir José Mourinhos permanent erstatter.

– Jeg vet at han blir værende. Det er ikke noen tvil om det. Han vil bli værende. Spillerne ønsker at han skal bli værende. Vi gjøre det veldig bra. Vi spiller som Manchester United bør spille. Han er en ung trener, han har unge spillere også. Det er et perfekt miljø å utvikle seg i og forhåpentligvis vinne trofeer i fremtiden, sier Lukaku til Viasport.

Lukaku mener at Solskjær har gjort seg fortjent til jobben. Etter 17 kamper har de bare tapt én kamp: Det første oppgjøret mot Paris Saint-Germain.

– Jeg tror det er avgjort. Jeg tror han kommer til å få den. Han burde få den. Se på kampene vi spiller. Vi spilte mot, med all respekt, svakere motstandere i de fire første kampene. Men så vant vi borte mot Tottenham, Chelsea og Arsenal. Og kampen i dag. Hva annet må han gjøre? sier belgieren til BeIN.

Solskjær ville ikke spekulere om egen trenerfremtid.

– Jeg skal bare gjøre mitt beste frem til sommeren og se hva klubben bestemmer seg for, sier han til Gary Neville på BeIN Sport.

TV 2s fotballeksperter er også sikre på at Solskjær er Manchester United-manager når neste sesong starter.

– Det er umulig å se for seg noe annet enn at han får jobben. Jeg tror det blir opptøyer i gatene i Manchester United om han ikke får jobben, sier Mina Finstad Berg.

– Solskjær sier alle ordene som fansen vil høre, han nevner de gamle spillerne og Sir Alex Ferguson får komme inn i garderoben. Dette er så nær en re-ansettelse av Ferguson man kan komme. At de får til alt dette, gir en følelse av at det er en høyere mening med dette, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han må jo få den jobben. Det går ikke an å levere slikt i et hva som helst yrke å ikke bli ansatt. Det er full fortjent at han får den etter det han har levert, sier Jesper Mathisen.

Solskjær har også ledet Manchester United opp til fjerdeplass i Premier League etter å ha vært elleve poeng bak topp fire da han tok over.