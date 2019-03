Han ble voldtatt av sjefen. Nå har sjefen fått ny toppjobb: – Hårreisende

– Jeg synes det er ytterst merkelig å gi personalansvar til noen som ganske nylig har sittet i fengsel for voldtekt av en underordnet kollega. Det er hårreisende, sier mannen.

TV 2 kunne onsdag fortelle om en voldtektsdømt rådmann som i desember 2017 ble ferdig med soningen og nå er håndplukket til å lede et interkommunalt selskap som er deleid av den aktuelle kommunen, som ligger i Nord-Norge.

Den fornærmede i voldtektssaken, som selv var mellomleder i kommunen, sluttet i jobben en stund etter hendelsen.

– Bør ikke ha personalansvar

I dag er han selvstendig næringsdrivende, men delvis sykmeldt som følge av hendelsen for snart fem år siden.

– Jeg leste om ansettelsen i N.N. (en nordnorsk avis) og tenkte at det er helt absurd, sier mannen.

– Hva legger du i det?

– Jeg mener at han aldri burde fått jobben, og det tror jeg at de fleste er enige med meg i når de leser om denne saken, sier han.

– Men han har sonet straffen sin. Bør han ikke kunne ta en ny jobb?

– Jo, det er klart han må få ha en jobb, men jeg mener ikke han bør kunne ha en lederjobb med personalansvar i lys av den dommen.

I dommen står det at voldtekten skjedde etter en fest i kjølvannet av et møte som handlet om å få Hurtigruten til å anløpe det lille tettstedet. Offeret og rådmannen havnet på et nachspiel der overgrepet skjedde tidlig om morgenen den 7. juni i 2014. Åstedet for overgrepet var offerets kontor.

Offeret var på dette tidspunktet ute av stand til å motsette seg handlingen fordi han sov eller var beruset, ifølge dommen.

Kjenner bakgrunnen hans

Den tidligere rådmannen har hele veien nektet straffskyld for voldtekt. Han er likevel dømt for forholdet både i tingretten og lagmannsretten, blant annet etter funn av DNA-spor.

Begge rettsinstansene mente at fengsel i tre og tre måneder var en passende straff. I tillegg måtte rådmannen betale offeret 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Kommunen han var rådmann i, er en av seks kommuner med eierandel i det interkommunale selskapet der han nå skal lede den daglige driften.

– Han ble engasjert ut fra kompetanse og tilgjengelighet. Styret er kjent med saken som ligger flere år tilbake og er enstemmig i engasjementet, sier styrelederen i selskapet.

Engasjementet i selskapet begynte i februar og skal i utgangspunktet vare frem til 1. september. Etter det TV 2 forstår, søkte han aldri på jobben. Han skal ha blitt håndplukket til den.