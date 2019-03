Ingrid (27) flyttet fra Oslo for å bo nær naturen. Nå kan vind-planer ødelegge drømmen

– Norge har all den kraften vi trenger. Når det bygges ut nå, er det for å selge den utenlands. Er det riktig at man skal ødelegge naturen her for å selge kraft utenlands? spør Ingrid.

Kjell Rune Nakkestad, konsulent for Fred Olsen Renewables sier til TV 2 at det ikke ennå er avgjort om prosjektet de vurderer i området der Ingrid bor vil bli realisert, eller ikke.

Han sier han har forståelse for at det er delte meninger om vindkraftprosjektet.

– Det vi ikke kan gjøre noe med, er at de blir synlig. Det vil det også bli for Ingrid, dersom disse planene blir realisert. Men alt annet enn at det blir synlig, kan vi gjøre noe med, sier Nakkestad.

Vurderer fremtiden

27-åringen som flyttet fra storbyen for å bo i urørt natur, vurderer nå fremtiden sin i hjembygda. Hun er en av dem som håper at prosjektet ikke blir realisert.

– Hva gjør du dersom det blir bygget vindkraftanlegg i dette området?

– Jeg ønsker ikke å tenke på at det er et alternativ å flytte herfra, sier hun.