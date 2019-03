I en tekst artisten har skrevet for Elle Magazine, «30 ting jeg lærte før jeg ble 30» skriver hun fyldig om livets leksjoner hittil.

Artisten lufter sine bekymringer rundt det å turnere etter flere terrorangrep mot større konserter de siste årene.

– Etter Manchester Arena-bombingen og skyteepisoden under en konsert i Las Vegas, har jeg blitt livredd for å dra på turné. Når jeg nå skal på turné i syv måneder og over tre millioner fans kommer på konsertene mine verden over, er det klart jeg er bekymret for hvordan jeg skal kunne holde mine egne fans sikre, sier Swift.

– Det var en enorm mengde med planlegging som måtte gjøres, og mye penger og innsats har blitt lagt ned for at fansen skal være trygge under turneen, sier Swift.

Frykten har også gjort at artisten tar forholdsregler privat.

Hun skriver at hun nå alltid har bandasje i vesken når hun går ut.

– Det er profesjonell bandasje beregnet på kniv- og skuddsår, skriver hun i artikkelen.

Stalkere

Også stalkere har gjort livet surt for verdensstjernen.

– Du får nok av stalkere som prøver å bryte seg inn i huset ditt, og man forbereder seg jo på det verste, sier Swift.

I fjor fikk en mann besøksforbud etter å ha prøvd å bryte seg inn i huset til Swift bevæpnet med kniv.

En annen mann ble i februar i fjor arrestert for å ha gått løs på inngangsdøren til Taylor Swifts hus med en spade.

Forrige måned ble den samme mannen dømt til et halvt år i fengsel etter å ha brutt seg inn i Swifts leilighet i New York, der han tok seg en dusj før han la seg til å sove.

En tredje mann fikk besøksforbud i september i fjor for å ha sendt brev med døds- og voldtektstrusler mot popstjernen.