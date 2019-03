Ole Gunnar Solskjær kommer til å bli permanent manager i Manchester United, skal vi tro nordmannens tidligere lagkamerat Gary Neville i et intervju med Viasport.

– Han kommer til å bli det (Manchester Uniteds neste permanente manager). Han er trolig konge, president og statsminister i Norge. Jeg kan ikke tro det som skjer. Da han kom inn, var det for å binde klubben sammen med fansen og spillerne igjen, og for å kunne gi styret informasjon om hva som skjedde i garderoben. Så skulle de ansette verdens beste manager, sier han.

– Jeg tror han får jobben. Riktig tidspunkt for meg er fra midten av mars til slutten av mars under landskampene. Jeg blir overrasket om han ikke blir gitt jobben under landslagspausen i løpet av de neste par ukene, fortsetter Gary Neville.

SPÅR SOLSKJÆR-ANSETTELSE: Gary Neville, tidligere lagkamerat med Ole Gunnar Solskjær og Sky Sports-ekspert. Foto: Glyn Kirk

Solskjær har hatt noen eventyrlige uker i Manchester United etter at han kom inn som sparkede José Mourinhos erstatter i desember. Han har vunnet 13 av 16 kamper og kun tapt én gang, 0-2-nederlaget for Paris Saint-Germain i Champions League.

Neville tror Solskjær allerede har fått beskjed av klubbdirektør Ed Woodward om at han får beholde jobben etter sesongen.

– Jeg tror at han vet at han får den, for du kan stole på Ole. Han er så troverdig og lojal. De kan ha en samtale med ham og si hva de vil. Molde venter og vet ikke hva som skjer. De må ha en samtale om to-tre uker og få det avgjort. Jeg har tenkt at midten av mars er riktig tidspunkt. At han vet hva som skjer, er jeg sikker på, men han vil ikke fortelle oss det, sier Neville.

Den tidligere høyrebacken mente det også var viktig at det kommer en avklaring i løpet av de neste ukene. I podkasten «Fotballklubben» sa Solskjær denne uken at han kun er under kontrakt med Manchester United.

– Før jul signerte vi ny avtale med Ole Gunnar for tre nye år, ut 2021. I etterkant har Ole Gunner tatt over som midlertidig manager i Manchester United, en jobb som går frem til sommeren. Ole Gunnar er nå ansatt i Manchester United, og vil etter planen gå tilbake til Molde etter sesongen, skrev administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland, i en SMS til TV 2.

Allerede forrige måned meldte tabloidavisen The Sun at Solskjær hadde bestemt seg for å gi Solskjær kontrakt. Spillerne skal være overbeviste om at Solskjær fortsetter som deres sjef etter sesongen, ifølge The Telegraph.​