Her dokumenterer «Ørnen» mulig terrormål i London

Han kalte seg selv for «Ørnen», sverget troskap til terrorgruppen IS og planla et storstilt terrorangrep i London.

Onsdag ble 27 år gamle Lewis Ludlow fra Rochester i Kent dømt til livstid med en minstetid på 15 år, det melder engelsk antiterrorpoliti.

27-åringen, som håpet å drepe mer enn 100 personer i angrepet , planla å leie et kjøretøy og kjøre det inn i en folkemengde i Oxford Street i London.

Det han ikke visste var at han ble nøye overvåket.

Rekognoserte

Blant annet har Ludlow reist til potensielle terrormål for å rekognosere. Der har han blant annet blitt avbildet av etterforskere mens han fotograferer omgivelsene.

Istykkerrevne notater funnet i Ludlows søppel viser at han hadde flere mulige terrormål i tankene. Blant annet nevner han voksfigurmuseet Madame Tussaud's og St. Pauls katedral, skriver BBC.

Om Oxford Street skrev han blant annet at «det er en travel gate og den er ideell for angrep. Det er forventet at nær 100 kan bli drept i angrepet».

​

Etterforskere fant istykkerrevne notater i søpla hos 27-åringen. Foto: Counter Terrorism Policing South East via AP

Finansierte terrorvirksomhet

I august i fjor sa 27-åringen seg skyldig i deltakelse i forberedelser til terrorangrep og for å gi penger til terrorvirksomhet.

Ifølge BBC har Ludlow kommunisert med en person tilknyttet IS i Filippinene og han har også sendt penger dit. I februar i fjor forsøkte han å reise dit, men ble stanset på flyplassen og fikk passet sitt konfiskert.

Allerede den gang hadde politiet nemlig fulgt med på konvertitten i lang tid. Ludlow har vært i politiet søkelys siden 2010, da han deltok i en demonstrasjon ledet av ekstremisten Anjem Choudary.

Lewis Ludlow (27) er dømt til fengsel i minst 15 år. Foto: Counter Terrorism Policing South East via AP

Tidligere jobbet han i det engelske postverket og i en melding politiet har funnet, skriver han at han kunne benytte seg av sitt arbeid for å gjennomføre terrorhandlinger:

«Royal Mail sjekker sjelden gjenstander... Det er perfekt for å sende noe dødelig».

– Vi elsker død

Før han ble arrestert begynte 27-åringen å bli mer påpasselig. Blant annet kjøpte han nye mobiltelefoner for å skjule planene sine.

På én av mobiltelefonene spilte han inn en film hvor han sverget troskap til IS. Telefonen forsøkte han å ødelegge, men den ble hentet opp fra en kum nær hjemmet hans.

På videoklippet, hvor Ludlow er delvis tildekket av en hette, sier han:

«Vi elsker død like mye som dere elsker livet. Derfor er min tilhørighet hos IS. Jeg har ingenting for dette landet. Jeg spytter på statsborgerskapet deres, passet deres, dere kan dra til helvete med det».