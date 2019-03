De 2,2 millioner Twitter- og én million Instagram-følgerne til Sydney Leroux Dwyer (28) fikk mandag servert et bilde som har tatt internett med storm.

Venter sitt andre barn

Dwyer, som har vunnet både OL og VM med USA, er fem og en halv måned på vei og delte med sine følgere at hun var på plass for Orlando Prides første trening i sesongoppkjøringen.

– Jeg trodde ikke at jeg kom til å starte sesongoppkjøringen fem og en halv måned på vei, men her er jeg, skrev Dwyer til de to bildene hun publiserte.

Dwyer har fra før en sønn og venter en datter 4. juli sammen med Dom Dwyer, som spiller på Orlando-klubbens herrelag. De to mistet i fjor et barn etter en spontanabort, og en rask titt på hennes Instagram-profil viser tydelig at familien gleder seg til forøkelsen.

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. 😂 pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) March 4, 2019

– Jeg er stolt av deg

I sosiale medier har bildet av Dwyer på lagets treningsfelt vekket enorm interesse. Flere idrettsutøvere hyller henne, og for mange representerer bildet et tydelig signal om at ingenting er umulig selv om man er gravid.

– Jeg trodde ikke jeg kom til å spille da jeg var fire måneder på vei, men her er vi også. Ja, vi er sterkere enn vi tror, skriver den tyrkiske volleyball-spilleren Bahar Toksoy Guidetti.

– Stolt av å være lagkameraten din, Syd. Jeg kan ikke vente til å være på banen med deg, skriver Alex Morgan.

– Du er så tøff. Det er herlig. Ser deg snart, skriver lagvenninne Shelina Zadorsky

– Og jeg som trodde det var hardt å spille med krampe ... Respekt, Syndney, skriver Manchester Citys engelske landslagsback Kyle Walker med et bilde av seg selv liggende på ryggen med krampe i begge beina fra sommerens VM i Russland.

And I thought playing with cramp was hard... Respect Sydney! pic.twitter.com/5U0Va9OFPa — Kyle Walker (@kylewalker2) March 6, 2019

– Jeg spiller ikke for pengene, kjære deg

Dwyer, som står med 77 landskamper for USA, har til tross for de positive meldingene måttet oppleve hets og antydninger om at det er uansvarlig å spille fotball mens hun har en baby i magen.

En Twitter-bruker, som har slettet den opprinnelige meldingen, hevdet også at Dwyer kun stilte opp på trening fordi hun trengte pengene. Svaret fra den 28-årige spissen var nådeløst.

– 99 prosent av dem som kritiserer treningen min, er menn. Frem til du trykker en baby ut av vaginaen din, må du stå over denne. Jeg spiller ikke for pengene, kjære deg. Jeg spiller fordi det gir meg glede, skriver Dwyer, som forklarer at hun ikke tar del i treningen sammen med lagvenninnene.

– Jeg setter meg ikke i situasjoner der ballen kan sprette eller jeg kan bli truffet. Ingen høyintensitetsløping, og jeg lytter til min egen kropp (som kjenner mer enn det folk på Twitter forteller meg om hva jeg ikke bør gjøre med MIN kropp).

PS: På Instagram-bildet av Dwyer fra treningen er det ikke lenger mulig å lese eller skrive kommentarer.