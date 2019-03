Trøbbel for Bale i Real Madrid: – Manchester United er logisk nå

Se hvordan Real Madrid røk ut mot Ajax i vinduet øverst!

Den walisiske stjernespilleren har fått fansen mot seg i Real Madrid.

Han er blitt buet på ved gjentatte anledninger, senest mot Ajax. Publikum applauderte skadede Lucas Vázquez da han måtte av, men begynte å pipe idet Bale entret gresset.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er klar på hva han mener at waliseren bør gjøre.

– Han må bare komme seg vekk. Det virker som at han ikke passer inn, sier Stamsø-Møller.

Han tror en retur til Premier League er det mest aktuelle for Bale – dersom han skulle bestemme seg for å bytte klubb. Haken er imidlertid at en potensiell kjøper må ut med en sannsynligvis stor overgangssum, i tillegg til å møte heftige lønnskrav, påpeker TV 2s fotballekspert.

– Da er det mest logisk å tenke på Tottenham eller Manchester United. Det største problemet for Tottenham er pengebruk. For Manchester United er ikke det noe problem, sier Stamsø-Møller.

– Hvis han har lyst, kan jeg godt se for meg at Manchester United går for ham. Det er logisk nå. De trenger mer, og har ikke et komplett lag selv om Martial, Lingard og Rashford har vært gode nå. De har godt av litt konkurranse. På sitt beste er Bale en spiller som virkelig kommer til å heve Manchester United, følger han opp.

Droppet lagmiddag

Ni måneder etter at han avgjorde Champions League-finalen, er supporterne tilsynelatende misfornøyde med Bale. Mange hadde håpet at 29-åringen skulle erstatte Cristiano Ronaldo. Istedenfor har han – igjen – hatt – en sesong preget av skader og varierende prestasjoner.

– Bale har lenge hatt et komplisert forhold til supporterne og spansk presse. Han har vært plaget med skader og sjelden vært virkelig i flyten, selv om han har scoret mål i noen viktige kamper. Han har ikke vunnet fansen helt, forklarer TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg.

En av grunnene til at Bale ikke er blitt en supporterfavoritt, skal være at han sliter med å integrere seg med resten av Real Madrid-spillerne.

Ifølge spanske AS bruker han så mye av fritiden sin på å spille golf, at lagkameratene bare kaller ham «golferen». Real Madrid-keeper Thibaut Courtois var nylig ute og antydet at Bale ikke har tilpasset seg den spanske livsstilen.

– Jeg lever som en som er født og oppvokst i Madrid. Jeg spiser sent, og legger meg sent. Det er slik de gjør det. Her om dagen spiste hele laget middag, men Bale og Toni (Kroos, journ. anm) kom ikke. De mente at det var for sent. Vi møttes halv ti, og spiste kvart over, siteres den belgiske keeperen av AS.