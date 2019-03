Rådmann dømt for å ha voldtatt kollega – ble håndplukket til toppjobb i kommunen etter soning

Står for konklusjonen

Han mener at personer som har blitt dømt for straffbare forhold må få muligheten til komme tilbake til arbeidslivet.

– Hvilke vurderinger gjorde dere rundt at forholdet han ble dømt for skjedde mot en person han hadde arbeidsgiveransvar for?

– Jeg kjenner som sagt ikke alle detaljene i saken, men ut fra situasjonen selskapet har vært i, og hans åpenhet rundt egen fortid, så har vi valgt å ansette ham.

– I hvilken grad burde du satt deg bedre inn i saken han ble dømt i?

– Det er mange fasetter i dette. Jeg fastslår bare at vi drøftet problemstillingen i styret, og vi kom frem til en konklusjon som vi står for, sier styrelederen.

– Lagt det bak meg

TV 2 har snakket med fornærmede i saken. Han sier at den har vært en stor belastning, men at han er glad for å ha blitt trodd av påtalemyndigheten og retten.

Han sier det er oppsiktsvekkende at hans tidligere leder på nytt har fått en lederjobb med personalansvar i kommunal regi.

Den tidligere rådmannen sier til TV 2 at han har lagt straffesaken helt bak seg. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

– Men ser du selv noen betenkeligheter ved at du fikk jobben?

– Jeg ble ansatt på bakgrunn av en helt normal ansettelsesprosess og mener det er naturlig at de ansvarlige for den prosessen svarer på det spørsmålet, sier han.