Revejegeren Terje fikk hakeslepp da han oppdaget hva politiet hadde skjult i skogen: – Føler oss uthengt

– Jeg må si at jeg blir litt sint når du blir overvåket for å drive med en lovlig ting. Her har vi brukt gris som åte og det har vi fått tilsagn om at vi kan bruke fra Mattilsynet, skriftlig, sier revejegeren, Terje Carlsson.

– Når du som privatperson blir overvåket på en slik måte og aldri har gjort noe galt så er det vanvittig, fortsetter han.

Her jakter Terje Carlsson rev på åte. Foto: Olav Wold, TV 2

– Dette er hinsides enher fornuft og vi må nå vurdere å anmelde Økokrim for ulvolig overvåkning, sier skogeier Per Tore Indset til TV 2.

Skogeieren mener overvåkningen med direktekamera er gjort som et skalkeskjul for å avdekke ulvolig ulvejakt i et område som var sentralt under den store ulvesaken i 2014. Overvåkningen har skjedd i Strandbygda, der politiet for noen år siden drev avlytting for å avsløre ulovlig ulvejakt i 2014.

– Det er jo en slags beskylding for at vi drev med ulovig ulvejakt uten at det finns noe som helst belegg for å kunne bevise det, mener Indset.

Indset framholder også at han sammen med revejegeren har fått bekreftet fra Mattilsynet, både muntlig og skriftlig, at bruk av gris på reveåte er innenfor regelverket.

Avviser andre grunner

Både Istad og politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt avviser at saken hadde noe med mistanke om ulvejakt å gjøre.

Politiadvokat Henning Klauseie sier grunneieren og revejegeren ikke er mistenkt for noe. Foto: Olav Wold, TV 2

Klauseie fastholder også at de to ikke er mistenkt for noe kriminelt. Han sier at politiet kan bruke skjult kameraovervåkning når det er mistanke om lovbrudd med over seks månders strafferamme.

– Vi hadde mistanke til at det foregikk noe der som hadde strafferamme høy nok til at vi kunne gjøre det.

– Ulvolig ulvejakt?

– Noe konkret om hva som er årsaken og bakgrunen for kameraovervåkningen kommenterer vi ikke, sier Klauseie.

Vil ikke beklage

TV 2 legger fram mailen grunneieren og Carlsson har fått fra Mattilsynet for førstestatsadvokaten i Økokrim. I mailen går det fram at fjørfe og svin kan brukes på reveåte.

– Ja. Og sånn forsto ikke jeg situasjonen med det regelverket den gangen, sier Tarjej Istad.

– Kan dere ha tatt feil?

– Nei. Dette kan eventuelt prøves for retten. Men vi tok jo og sendte det til retten for å få satt opp kamera på det regelverket og fikk medhold i det, sier Istad.

Revejegeren og grunneieren tror ikke på at de kun ble overvåket på grunn av en gris og er sikre på at det må handle om et kamuflert forsøk på at ta noen for ulvejakt, noe politiet avviser.

– Er dette å overreagere på grunn av en fillesak?

– Det må andre vurdere, sier Tarjej Istad.

Han vil ikke beklage overvåkningen i skogen.

– Hinsides all fornuft

Nå vil grunneieren gjennom advokat vurdere å anmelde politiet og Økokrim for ulovlig overvåkning.

– Hvorfor det?

– Fordi dette er hinsides alle fornuft, sier skogeier Per Tore Indset til TV 2.

I en mail til TV 2 skriver Mattilsynet at det i utgangspunktet er tillatt å bruke visse rester av gris som har vært slaktet som åte. De understreker at det ikke er lov å bruke selvdøde produksjonsdyr.

Mattilsynet har ikke klart å finne noen politianmeldelser de har inngitt for bruk av gris som åte, og skriver at de som regel gir veiledning og beskjed om å fjerne kadaveret når de får tips regelbrudd ved åtejakt.