Seks menn er i Worcester Crown Court dømt for et angrep med syre mot en tre år gammel gutt, skriver ITV News.

Angrepet skjedde juli 2018 i en Home Bargains-butikk i Worcester sentralt i England.

En av de dømte er guttens far, og det er ifølge dommen han som stod bak angrepet. Faren skal ha ønsket å skade sønnen i forbindelse med en bitter krangel om omsorgsrett med guttens mor.

Faren er dømt til 16 års fengsel, mens de andre mennene fikk fengselsstraffer på mellom 12 og 14 år. Alle ble enstemmig dømt av juryen.

Sprayer syre

Dommer Robert Juckes sa til mennene at de hadde gjennomført en grusom forbrytelse med «åpenbart sterk syre», som sannsynligvis stammet fra et bilbatteri.

Som følge av syreangrepet fikk gutten alvorlige skader i ansiktet og på armen.

Overvåkningsbilder viser hvordan treåringen er i butikken og ser på lekefotballer sammen med broren sin, når en mann i hvit t-skjorte går forbi og sprayer noe på den ene gutten.

Offeret løper vekk fra gjerningsmannen for å se etter moren sin, mens han ifølge vitner roper at han har vondt.

Kan få permanente skader

På andre overvåkningsbilder kommer det frem at tre av de dømte mennene fulgte etter moren til butikken i en sølvfarget Vauxhall Vectra.

En teori er at faren var sint etter bruddet i 2016, og derfor fikk andre til å angripe sønnen. Han håpet at angrepet skulle vise at moren var uegnet til å ta vare på gutten, og at han dermed skulle få mer kontakt med sønnen.

Gutten har vært på bedringens vei i månedene etter angrepet, men legene sier det er for tidlig å si hvorvidt han vil få permanente skader. Han har bodd med sin mor siden den sjokkerende hendelsen.

DØMT: Adam Cech, Jan Dudi, Norbert Pulko, Saied Hussini og Jabar Paktia. Foto: West Mercia Police

– Ble hysterisk

I en forberedt uttalelse fremført av Natalie Martin i Worcester-politiet, har moren fortalt Sky News om de dramatiske minuttene da sønnen ble angrepet.

– Han kom løpende mot meg, mens han holdt armen sin. Jeg kunne se at han hadde en skade, men visste ikke hvordan den hadde oppstått. Jeg ble hysterisk, sier moren.

Hun oppdaget at sønnen hadde røde merker, som begynte å spre seg oppover armen med slangelignende bevegelser. Etter hvert ble treåringen også rød i pannen.

– Jeg fikk ikke sove i flere uker etter hendelsen, og jeg hadde det samme marerittet det som skjedde. Det er ekstremt vanskelig å akseptere at min tre år gamle sønn har blitt angrepet på denne måten, og at det er hans far som står bak, sier moren, og spør seg videre:

– Hvordan kunne han betale noen for å angripe vårt barn med syre? Hvordan skal jeg forklare dette for min sønn?