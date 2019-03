Löw vil ikke lenger vurdere Thomas Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels for landslagsoppdrag. Alle tre spilte viktige roller da Tyskland vant VM-gull i 2014. Han besøkte de tre spillerne tirsdag og informerte dem før han offentliggjorde beslutningen.

– Vi pleier ikke å kommentere landslagssjefens avgjørelser, men vi setter spørsmålstegn ved tidspunktet og omstendighetene denne gang, står det i en felles uttalelse fra klubbformann Karl-Heinz Rummenigge og sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

– Forrige landskamp ble spilt for tre og en halv måned siden. At dette kommer nå, midt i en tett tetstrid i Bundesliga og en uke før returkampen mot Liverpool i mesterligaen, irriterer oss.

Verken Müller, som har spilt 100 landskamper, eller Hummels (70) har offentlig kommentert nyheten om at de har spilt sin siste landskamp. Boateng (74 kamper) sier det gjør ham «trist», men at han respekterer Löws avgjørelse.

Löw fikk etter fjorårets VM-fiasko kritikk for å støtte seg for mye til landslagets eldre garde, og han er i gang med et generasjonsskifte i laget før den nye EM-kvalifiseringen.

