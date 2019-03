Brendan Rodgers er tilbake i Premier League som Leicester-manager, men kona Charlotte Searle og hennes seks år gamle datter er fortsatt i familiens hjem i Glasgow.

Rodgers' kone og stedatter fikk en svært ubehagelig opplevelse natt til onsdag.

De ble vekket av at to personer brøt seg inn i familiens hus. Inntrengerne tok seg inn på soverommet, der Searle lå i sengen med datteren. Mor og datter ble lyst opp med lommelykter av inntrengerne, før de søkte tilflukt på badet, skriver Sky Sports News.

Samtidig som mor og datter skal ha vært vettskremte inne på badet, skal tyvene ha gått gjennom huset og tok med seg flere esker som skal tilhøre Brendan Rodgers.

Eskene skal inneholde flere av Brendan Rodgers’ personlige eiendeler, inkludert de fleste medaljene han vant i tiden som Celtic-manager.

Charlotte Searle og datteren kom uskadet fra innbruddet, men ble skremte.

Glasgow-politiet har bekreftet overfor BBC at innbruddet skjedde like før klokken to om natten lokal tid og at etterforskning har startet.​

– Ingen ble skadet, men en rekke gjenstander ble stjålet fra eiendommen, sier en talskvinne fra politiet til den britiske statskanalen.

Brendan Rodgers skrev forrige uke under en kontrakt med Leicester frem til sommeren 2022. Nordiren kom inn som Claude Puels erstatter. Rodgers har tidligere ledet både Swansea og Liverpool i Premier League. Han tapte den første kampen som Leicester-manager på overtid 1-2 mot Watford søndag.