Lagmannsretten har brukt tre uker på å behandle politiets anke etter kjennelsen i tingretten. Domstolen mener det er grunn til å frykte at Svein Jemtland vil krenke guttenes fred dersom han fritt får kontakte dem, skriver Hamar Arbeiderblad.

Også NRK omtaler kjennelsen.

Det åpnes imidlertid for at faren kan ha telefonkontakt med de to sønnene to ganger hver måned under forutsetning av at de ikke snakker om drapssaken.