Slik gikk det da sjetteklasse måtte logge av internett i to uker

Det var bare dager igjen før det superpopulære onlinespillet Fortnite 8 skulle lanseres.

Da vedtok Lysejordet skole i Oslo, i samråd med foreldrene, at alle de sekstifem elevene på sjette trinn skulle logge av. All nettbruk skulle være forbudt. Også i fritiden, også hjemme. Det utløste protester, fortvilelse, og gråt.

Verden raste

– Ja, noen gråt og noen ble sinte. Jeg tror mange følte at verden raste rundt dem, sier kontaktlærer for sjettetrinnet, Annette Rørvik.

Noe måtte gjøres. Barna på skolen levde store deler av livet sitt online. De spilte til sent på kveld og var trøtte og uopplagte på skolen. Og, som så på mange andre skoler, hadde det utviklet seg måter å omtale hverandre på som skapte konflikter. Ordbruken var hard, mot det trakasserende.

– Gå og heng deg

– Ja... det var jo sånn «fuck off» og «gå og heng deg». Det var ikke greit, for det skapte konflikter på skolen, sier hun.

TV 2 samlet seks av sjetteklassingene mot slutten av prosjektet. De har fått noen nye perspektiver på det å leve med og uten internett.

Alle foreldre har gitt samtykke til at de snakker med media.

VANSKELIG: Sjetteklassingene synes det var tøft å legge fra seg mobilen i begynnelsen. FOTO: Ronnie Baraldsnes/TV 2

– Jo, ordbruken kan ha vært ganske stygg, medgir tolv år gamle Phillip Helland.

– Det kommer ofte fra Youtube-videoer eller spill, forteller han.

Ble kjempetrøtte

De forteller også om at spill og videoer til sent på kveld gikk ut over skolearbeidet.

– Ok, bare en Youtube-video til, og så blir det liksom femten før man legger seg. Da blir man kjempetrøtt på morgenen, sier elleve år gamle Mathea Dahlberg.

Etter det første sjokket la seg, begynte det å skje noe med elevene. I mangel av å spille og chatte, måtte de finne på noe annet.

Fra sosiale medier til sosiale vesener

– Når de er sammen, så er de ikke nede i telefonen, de ser på hverandre, sier den tydelig begeistrede kontaktlæreren som hadde ideén. –Det har gått seg til, og nå forteller de om alt de gjør ellers. De er mye ute, de er mye sammen med venner. Mange foreldre er flinke til å sette i gang aktiviteter De drar til Røa Bad, de har dratt til Tryvann, de inviterer hverandre hjem til å bake.. De er sosiale, rett og slett.

Sjetteklassingene sier i tillegg at den nye offlinetilværelsen har forandret forholdet til hverandre, og til familien hjemme.

Også barna sier at dette prosjektet vil kunne forandre livene deres etter at prosjektet er over. De er ivrige når de snakker.

Snakker med mamma

– Vi kunne begynne å leke med flere som man ikke har lekt med før, forklarer Maria Nordtorp.