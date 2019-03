– Jeg mener at den norske stat skal sende et klart og entydig signal om at vi er villige til å hente disse barna hjem til Norge og appellere til foreldrene, som jo sikkert har begått en del forbrytelser og overtredelser av terror-lovgivningen. De må gi disse barna fra seg, sier Raja. Han mener barna kan overlates til norske familiemedlemmer, eller til barnevernet i de tilfellene familie ikke kan ta seg av dem.

Ber om plan

Psykologforeningen ber i et brev til barneminister Kjell Ingolf Ropstad om en redegjørelse for regjeringens planer for denne gruppen barn. Han viser til at dette er en sak for Utenriksdepartementet. Utenriksministeren sa fra Stortingets talerstol i går at Norge ikke ønsker å hente barna hjem.

– Retur av fremmedkrigere og deres barn er et krevende spørsmål. Situasjonen for de norske barna er bekymringsfull. Men dette er en sak som dessverre ikke har enkle løsninger. Vi følger situasjonen tett, og vi vurderer fortløpende tiltak, herunder hvilke tiltak som gjennomføres i andre europeiske land. Slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å hente ut fremmedkrigere, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortinget.

Hun understreket at norske borgere i utlandet som ønsker konsulær bistand, selv må kontakte utenrikstjenesten. Statsminister Erna Solberg (H) sier at norske borgere har rett til å reise inn i Norge. Det gjelder også fremmedkrigere og deres barn, men fremmedkrigere vil bli straffeforfulgt i Norge.

Hjermann understreker at dette er norske barn.

– Vi kan ikke kalle dem for IS-barna. Dette er ikke IS sine barn. Det er Norge sine barn og derfor må vi også sørge for at de får den behandlingen av det norske systemet som andre norske barn ville fått i tilsvarende sitausjon, sier han.