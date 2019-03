Etterforsker voldtektssiktet pasient for nytt overgrep

ETTERFORSKES: Politiet etterforsker et angivelig overgrep ved psykiatrisk avdeling på Stavanger Universitetssjukehus. Fra før er den mistenkte siktet i en annen overgrepssak ved samme avdeling Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix