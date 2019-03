Det skandinaviske flyselskapet forsøkte i 2015 å begrense antallet alkoholholdige drikkevarer som var inkludert i billettens pris for SAS Plus-passasjerer.

Etter mye medieomtale og press fra kunder, valgte SAS å snu.

Nå innfører de begrensningen igjen, men bare på enkelte ruter, skriver Finalcall.travel.

Rutene som påvirkes av endringen er flyvninger til og fra Alicante, Antalya, Faro, Gazipasa, Las Palmas, Palma de Mallorca og Malaga.

Snudde for fire år siden

Det var da SAS trykket opp nye menyer til sommerprogrammet i 2015, at kundene kunne lese at det bare var tre inkluderte alkoholholdige drikkevarer for SAS Plus-passasjerer.

Pressesjef i Norge, Knut Morten Johansen, sa da til Aftenposten at det var enkelte på første rad som ville tømme vogna.

– Kabinpersonalet ville derfor ha en tekst å støtte seg på, sa Johansen.

Begrensningen på tre inkluderte drikkevarer for SAS Plus-passasjerer gjaldt den gangen alle ruter utenfor Norden. Etter press fra kunder og negativ medieomtale, valgte SAS altså å snu.

– Vi fjerner teksten fra menyen. Utfordringen med passasjerer som vil tømme vognen på første rad skal vi klare å håndtere gjennom muntlig informasjon, sa Johansen til Aftenposten.

– Mange barn i kabinen

Nå innfører SAS altså endringen igjen på enkelte Syden-ruter. Johansen bekrefter dette overfor TV 2:

– På et lite utvalg flygninger til Syden-destinasjoner hvor det er mange familier som reiser, så vil tre enheter alkoholholdig drikke som serveres i samband med måltid være det som inngår i billettprisen. Det er mange barn i kabinen på disse flygningene, og vi vil gjerne bidra til at reisene skal være så hyggelig som mulig for alle, opplyser Johansen i en epost.

Det vil fortsatt være mulig å kjøpe «ubegrenset» med alkohol på de aktuelle rutene.