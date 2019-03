Flyktninger som ikke får være i Danmark skal sendes til denne ubebodde øya

Det danske Folketinget har vedtatt et paradigmeskifte, en betydelig endring, i innvandringspolitikken, med en lov som trådte i kraft 1. mars.

Nå skal det ikke lengre satses på integrering av flyktninger. Nå heter det hjemsendelsesstøtte.

Alle oppholdstillatelser blir midlertidige. Familiegjenforening strammes inn. Utlendinger som er utvist fra landet og kommer tilbake risikerer tre år i fengsel.

Også de som ikke overholder meldeplikt de er pålagt vil havne i fengsel. Utviste og kriminelle utlendinger som av forskjellige grunner ikke kan sendes til hjemlandet skal plasseres på en øde øy. Planen er å stoppe all asyltilstrømning til Danmark.

Paradigmeskiftet

Den danske utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg fra partiet Venstre, sier til TV 2 at hun vil bevare Danmark som det er i dag.

– For meg er det helt avgjørende at vi passer godt på Danmark og at Danmark ser ut i morgen og i årene som kommer som det gjør nu, sier hun.

– Den nye loven representerer derfor et paradigmeskifte. Hittil har det vært sånn at 9 av 10 asylsøkere i Danmark har fått opphold og blitt her resten av deres liv. Og det er ganske enkelt en uholdbar situasjon, mener Støjberg.

Det er Dansk Folkeparti som har presset gjennom den nye loven i forhandlinger med regjeringen. Partiet, som kan sammenlignes med det norske Fremskrittspartiet, sitter ikke den danske borgelige regjeringen, men støtter regjeringspartiene i Folketinget og sørger for flertall.

Partiets innvandringspolitiske talsmann, Martin Henriksen, sier til TV 2 at det i store trekk er deres politikk som nå gjennomføres i Danmark.

– Loven betyr at vi strammer kraftig inn på flyktningers muligheter til å bli i Danmark. Vi dropper integrasjonsinnsatsen og så øker vi hjemsendelses-støtten. Vi vil også avskaffe integrasjonsprogrammet som vi har ute i kommunene, det vil falle helt bort, og blir erstattet av et hjemsendelsesprogram, sier Henriksen, som er svært fornøyd med loven Folketinget har vedtatt .

– Så langt jeg har kunnet registrere, uten at jeg kjenner alle lands regler, så vil jeg våge den påstand at Danmark har noen av de strengeste regler i Europa, sier Henriksen.

Kritikk fra venstresiden

Det sosialdemokratiske partiet i Danmark stemte også for loven. Men de to partiene på dansk venstreside, Sosialistisk Folkeparti og Enhedslisten, stemte i mot. De frykter at flyktninger som ikke skal integreres vil bli et stort problem for Danmark i framtida. Søren Søndergaard fra Enhedslisten er partiets talsmann på området og han reagerer på loven.