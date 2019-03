Sanner om trakassering i skolegården: – Uakseptabelt

Mandag tok 14 år gamle Ea, Ellisiv og Ella et oppgjør med holdningene i skolegården.

De mener at bruken av nedsettende bemerkinger har økt de siste årene.

Ord som «billig», «slut», «hore» og «fitte» er noen av ordene som går igjen, ifølge jentene.

Saken engasjerte stort og spredte seg raskt i sosiale medier. Tirsdag fortalte 14-åringene om en massiv respons fra mennesker rundt om i landet.

– Det har blåst helt ut av proporsjoner egentlig. Folk ringer og sender meldinger hele tiden, også mens vi sitter i timen. Under gymtimen fikk jeg melding fra medier omtrent hvert tiende minutt, sa Ella til TV 2 tirsdag.

Roser jentene

Det hele startet da jentene publiserte et innlegg Aftenposten.

Kort tid senere ble de invitert på Stortinget, og onsdag var jentene til stede da problematikken skulle tas opp under Stortingets spørretime.​​

SV-politiker Mona Fagerås spurte da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om hva regjeringen har gjort for sørge for at metoo-kampanjen er et tema på landets skoler.

Kunnskapsministeret startet sitt svar med å skryte av jentenes engasjement.

– Jeg vil rose jentene for et tydelig og godt innlegg. Det er bra ut unge er tydelige om at trakasserende oppførsel ikke er greit. For jentene har helt rett; trakassering er uakseptabelt. Vi har nulltoleranse mot det, sa Sanner.

NULLTOLERANSE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at de har nulltoleranse mot seksuell trakassering i skolegården. Foto: Ruud, Vidar/ NTB scanpix

Videre påpekte ministeren at han forventer at alle som jobber i skolen tar ansvar, og gir tydelig beskjed om at slik oppførsel ikke aksepteres.

– Det er ikke lov å snu seg bort. Opplæringsloven er klinkende klar på at alle i skolen har ansvar for at alle elever har rett på et godt og trygt skolemiljø.

Vil veilede lærerne bedre

Ifølge Sanner har Utdanningsdirektoratet laget et ressurshefte kalt «Seksualitet og kjønn». Dette heftet skal bidra til å støtte lærerne i undervisninger om denne problematikken.

Også i de nye læringsplanene, som skal snart ut på høring, er det blitt lagt opp til tverrfaglige temaer, ifølge han selv.

– De skal gjøre det lettere å se temaene i sin helhet og på tvers av fag. Et av de tverrgående temaene er folkehelse og livsmestring, der seksualitet og kropp er et aktuelt område. Målet er å gi elevene kompetanse til å valg som fremmer god fysisk og psykisk helse.

– Viktig å stille gode spørsmål

Fagerås stilte også spørsmål om Sanner er villig til å prioritere og bruke ressurser på denne problematikken. Kunnskapsministeren hevder selv at dette er et av hans viktigste satsingsområde.