Regjeringen endrer utskjelt skatt på frynsegoder

– Dere endrer regelen etter kun to måneder. Det vitner kanskje om at ideen ikke var så god i utgangspunktet?

– Jo, den grunnleggende ideen holder vi fast ved, nemlig at natural-ytelser du får gjennom jobben faktisk skal være en del av det man får beregnet pensjon, inntekter og annet av. Men så ser vi at hvis vi setter grensene for lavt nede, vil ganske mange enkle ting føre til ekstra byråkrati for arbeidsgiverne, sier Solberg.

Glad for regelendring

Bransjeorganisasjonen Virke har jobbet aktivt mot reglene som ville gitt arbeidsgivere mer byråkrati og innrapporteringsplikt, og er glad for endringene som nå gjøres.

Adm dir Ivar Horneland Kristensen i bransjeorganisasjonen Virke. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Nå har selv Finansdepartementet, etter påtrykk fra Virke, erkjent at dette ble feil. Vi er glad for at vi nå får være med i arbeidet rundt hvordan denne rapporteringen skal skje i praksis, for det er viktig at dette blir enklest mulig for arbeidsgiverne, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen til TV 2.

Generelle regler

De nye skattereglene vil påvirke mange, enten man jobber i butikk eller som frivillig på arrangementer.

– Det gjelder for festivaler, det gjelder for folk som jobber i butikker, det gjelder for arbeidsgivere som sponser ansatte på trening, det gjelder egentlig hele feltet, sier Horneland Kristensen.

Men bransjeorganisasjonen hadde fortsatt ønsket seg noe høyere grenser.

– For eksempel på personalrabatter kunne vi ønsket oss opp til 12.000 kroner, sier han og legger til:

– Jeg tror at på noen områder, som for eksempel festivaler, er en god del er løst, men på trening som vi har vært opptatt av, burde grensen på 2000 vært noe høyere, slik at arbeidsgiver i et folkehelseperspektiv kan sponse at ansatte trener uten at man får store rapporteringsproblemer rundt det.

– For lave grenser

NHO-sjef Ole Erik Almlid er positiv til regel-endringen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til NTB at han mener det er bra at regjeringen har lyttet til næringslivet.

– Vi støtter prinsippet om at naturalytelser skal beskattes på samme måte som andre arbeidsinntekter. Men regelverket må ikke fremstå som urimelig, sier han.

– Det er svært gledelig at finansministeren fjerner 50-prosentkravet. Dermed blir det fortsatt mulig for bedrifter å gi personalrabatter med 100 prosent rabatt – altså gratis. I tillegg er det bra at finansministeren også har lyttet til vårt råd om å øke det skattefrie beløpet, sier Almlid.