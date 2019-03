Ved 16.30-tiden søndag 24. februar ble det hørt rop om hjelp fra en jernbanetunnel på Filipstad i Oslo.

Tre ungdommer hadde fått i seg strøm fra høyspentannlegget, som har en spenning på 15.000 volt.

En 15 år gammel gutt omkom, og de to andre tenåringene ble kritisk skadd.

Familien opplyser torsdag at det var Even Warsla Meen (15) som døde.

Han var sammen med kjæresten sin, Miranda Ajaxson (16), og en nær klassekamerat, Oscar Widuto (15), da ulykken skjedde.

De to andre ble kritisk skadd. Tilstanden er fremdeles alvorlig, og de behandles ved Haukeland sykehus.

Deres familier har godkjent offentliggjøringen av navn og bilder.

Bisettes

Warsla Meen bisettes fra Frogner kirke i Oslo torsdag klokken 14.

Familien har ikke ønsket å uttale seg til pressen før bisettelsen, men har godkjent at TV 2 siterer morens tale.

– Det merkes veldig godt at du ikke er blant oss lenger. Jeg savner bamseklemmene, de åpenhjertige samtalene, kjeftinga på FIFA-dommerne, humoren din, smilet ditt og dansemovsa. Jeg savner hele deg, sa moren Gry Warsla i Frogner kirke torsdag.

Hun forteller også at familien ventet hjemme med taco og bursdagskake da de tre vennene tok seg over gjerdet til jernbanetunnelen søndag 24. februar.

Det var nemlig kjærestens 16-årsdag.

BISETTELSE: Even (15) ble bisatt fra Frogner kirke i Oslo torsdag. Foto: TV 2

– Den ungdommelige nysgjerrigheten deres førte dere over et lavt gjerde på tomta til fritidsklubben, for å utforske et parkert tog. Noe som mange ungdommer har gjort før dere. Du var aldri typen som tok sjanser eller utfordret skjebnen, og du tok alltid de trygge valgene.

– Noe gikk galt, fryktelig galt. Det er vi ubeskrivelig lei oss for.

Advokat Sven Knagenhjelm er oppnevnt som bistandsadvokat for å ivareta familiens interesser ovenfor politiets etterforskning av saken, men han har foreløpig ikke snakket med familien.

Granskes

Tirsdag denne uken ble det klart at Statens havarikommisjon har startet full gransking av ulykken.

KJÆRESTE: Miranda Ajaxson ble skadd i ulykken. Foto: Privat SKOLEKAMERAT: Oscar Widuto (15) ble også skadd i ulykken. Foto: Privat

I etterkant av hendelsen har det blant annet vært stilt spørsmålstegn ved hvorfor området ikke var avsperret, når det fantes strømførende kilder der.

Havarikommisjonen var på stedet kort tid etter 24. februar og gjorde egne undersøkelser.

Ulykken skjedde i en del av Bane Nors anlegg for parkering av tog på Filipstad.

Politiet etterforsker også saken.

Skole i sorg

Både avdøde Warsla Meen og Oscar Widuto gikk på Ruseløkka skole i Oslo.

Miranda Ajaxson er elev ved 10.-trinn på Børresen skole i Drammen.

Kort tid etter ulykken ble det holdt minnestund på Ruseløkka skole, og rektoren skrøt av elevenes samhold etter den vanskelige hendelsen.

– De er tøffe som tør å vise følelser og ta vare på hverandre. De har vært flinke til å dele tanker og minner disse dagene, de er modige som tør å vise seg sårbare, sa hun da.