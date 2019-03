– Fokuset har vanligvis vært å beskytte menneskene mot dyrene. Denne gangen er det annerledes. Men vi ønsker ikke å ha en park der dyr og mennesker er låst fra hverandre, sier Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Dyreparken

Torsdag 21. februar ble Julius alvorlig syk etter å ha blitt forgiftet med narkotika. En plastflaske ble kastet inn til sjimpansene i Dyreparken, og Julius fikk i seg et narkotisk stoff.

Etter å ha drukket fra flasken gikk han inn i en psykoselignende tilstand, og påførte seg selv alvorlige bittskader i armen.

Nå vurderer Dyreparken å innføre nye tiltak for å beskytte sjimpansene.

Ble alvorlig syk

– Vi har en løpende vurdering, men det er en balansegang med tanke på at vi har over en million gjester hvert år, og at dette ikke har skjedd før, sier Aamot.

Etter å ha fått behandling er Julius nå utenfor livsfare, men det vil ta tid før såret hans å gro. Saken er anmeldt til politiet, og flasken er sendt inn til kriminalteknikere for videre undersøkelser.

– Dette er en hendelse som ikke har skjedd på over 50 år, og det vil ikke endre måten vi tenker på sikkerhet på. Likevel kan vi ikke se bort i fra det som har skjedd, sier Aamot, og fortsetter:

– Vi vil vurdere tiltak, ut ifra resultatene i etterforskningen.

SKADD: Skadene på armen til sjimpansen Julius er fremdeles godt synlig. FOTO: Trond Solvang/TV2

Ber om tips i saken

En overvåkningsvideo fra stedet viser at Julius får i seg det narkotiske stoffet, men det er ikke mulig å se hvem som kaster flasken inn til sjimpansene. Politiet og Dyreparken har bedt publikum om tips i saken.

Overvåkningsvideoen kan du se i toppen av artikkelen.

Siden saken ble kjent tirsdag har politiet fått inn flere tips i saken.

– Vi gjør nå alt vi kan for å finne personen som kastet flasken, sier etterforskningsleder Petter Sandell.

Politiet ønsker ikke å opplyse hvilket narkotisk stoff det er snakk om, av hensyn til etterforskningen. Det er så langt ingen mistenkte i saken.