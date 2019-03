– Baneheia har gått fra å være en tragedie til å bli underholdning

Det er atten år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen(10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Siden den gang har saken jevnlig fått omtale i mediene. Nå snakkes det om å lage en true crime-serie og en podcast om tragedien.

Det får Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, til å reagere.

– Det har gått fra å være en tragedie til å bli underholdning.

DNA-funn

Etter nesten nitten år hun har lært seg å leve med sorgen, men reagerer på hvordan saken har blitt fremstilt i mediene den siste tiden.

– Plutselig var det overskrifter om å lage en podcast og å lage en true crime-serie. Det kom også en bok der det var veldig mye skjønnlitterære vridninger som jeg reagerte på, sier Austegard.

Hun stiller spørsmål ved medienes fokus og om det er nyhetstørke som gjør at mediene lager nyheter av noe som ikke er det. Et eksempel hun trekker frem var omtalen av et stort gjennombrudd i DNA-funn i forbindelse med Baneheia-saken. Til God morgen Norge forteller Austegard at hun ikke kjente til noe gjennombrudd, selv om hun satt med rapportene fra laboratoriene og sakspapirene.

Kristiansens advokat er uenig

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin er uenig i at det ikke er noe nytt etter dommen, og har bedt om å få med følgende sitat:

En av årsaken til at Viggo Kristiansen ble dømt var at det ble brukt DNA-analyser som viste DNA fra mer enn en person på åstedet. Faktisk var det DNA fra fire menn, men det ble holdt skjult for domstolene. Ny DNA-undersøkelse fra 2010 viste derimot kun DNA fra en person.

Da konkluderte uavhengig norsk DNA-ekspert Ragne Farmen og DNA-ekspert Susan Pope fra London at DNA fra person to mest sannsynlig var forurensning. Det har vist seg fra DNA-undersøkelser også nå i 2018. Det er ikke påvist annen DNA enn den fra Jan Helge Andersen. Hans DNA er funnet på en jente han sa Viggo forgrep seg på. Det er nytt etter retten. Rettsmedisinsk Kommisjon har ikke funnet feil ved DNA-ekspert Susan Pope, det er skriftlig.

Derfor er det svært uheldig at opplysninger i God morgen Norge er feil, når Ada Sofie Austegard hevder det ikke er noe nytt fra 2002, da dommen falt.