Venstre kalte lederen av ungdomspartiet inn på teppet etter Grande-kritikk

Ifølge TV 2s opplysninger ble ungdomspartilederen kalt inn på teppet til Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær.

Etter det TV 2 erfarer ble Hansmark bedt om at det ikke burde komme flere utspill, med mindre de handler om politikk.

– Det var ingen utskjelling. De har respekt for at vi er vår egen organisasjon, men det var jo ikke drømmesaken for Venstre. Mantraet til kommunikasjonsavdelingen er jo at det nå skal handle om politiske saker, fortsetter han, sier Unge-Venstre lederen til TV 2.

Kraftig kritikk

Mandag intervjuet TV 2 Sondre Hansmark om den alvorlige situasjonen i moderpartiet.

I intervjuet kritiserte Hansmark Venstre-statsrådene for å snakke uforståelig, anklaget Trine Skei Grande for å ha gjort en tabbe da hun ble kulturminister og sa at partiet fremstår slitne.

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sa Sondre Hansmark til TV 2.

TV 2 sendte sitatene for tilsvar mandag ettermiddag til Trine Skei Grandes statssekretær Jan-Christian Kolstø.

Grandes nære rådgiver ga jobben med å svare til Unge Venstre-favoritten Sveinung Rotevatn.

​Spiste middag

Hansmark bekrefter at han ble kontaktet av Venstres kommunikasjonssjef etter saken.

– Steinar sendte meg en melding om vi skulle spise middag sammen. Det var i stortingskantinen og ikke bak lukkede dører, sier Unge Venstre-lederen.

Han sier de fra tid til annen spiser middag sammen for å diskutere politikk.

– Vi snakker i nesten en time om hva som blir viktige saker for Venstre. Saken til TV 2 var selvfølgelig et tema, sier Hansmark.

Avslo TV-intervju

Tirsdag morgen ble TV 2 intervjuet publisert, bare timer før Venstre-ledelsen pressekonferanse på Stortinget klokka 12.30.

Hansmark ble i etterkant intervjuet av VG og av NRK. Da TV 2 senere på kvelden ønsket å gjøre et TV-intervju med Hansmark avslo han forespørselen.

Hansmark sier han selv ikke så noe behov for å stille på TV tirsdag kveld.

– Jeg hadde ikke behov for å kommentere saken ytterligere etter det lange intervjuet hos TV2.no, sier Unge Venstre-lederen onsdag.

Jevnlige samtaler

Kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær sier han ofte har samtaler med Unge Venstre-lederen.

– Senest i forrige uke møttes vi og flere i Unge Venstres sekretariat for å diskutere organisasjon og politikk, sier kommunikasjonssjef Haugsvær, som bekrefter at TV 2s sak var tema: